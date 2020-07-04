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Праздничный концерт у легендарной цитадели в Бресте

04.07.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бресте кульминацией торжеств в День Независимости стал праздничный концерт у стен легендарной цитадели. Артисты выступили возле монумента "Звезда". Со сцены под открытым небом прозвучали песни о войне, Победе и любви к Родине. А финальным аккордом стала священная для каждого белоруса мелодия. Брестчане присоединились к республиканской акции "Споем гимн вместе".

"День Независимости - это особый день, когда чувствуется независимость нашей страны, это такая гордость, что мы победили! Юбилейная дата в этом году. Просто гуляешь по крепости, и переполняет гордость за мирное небо, за то, что мы можем радоваться, наслаждаться!"

"Благодарим ветеранов за мирное небо над головой. За то, что нам живется счастливо и хорошо. Большое им спасибо!"

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте кульминацией торжеств в День Независимости стал праздничный концерт у стен легендарной цитадели. Артисты выступили возле монумента "Звезда". Со сцены под...
 
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