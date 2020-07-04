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Праздничный концерт у легендарной цитадели в Бресте
04.07.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Бресте кульминацией торжеств в День Независимости стал праздничный концерт у стен легендарной цитадели. Артисты выступили возле монумента "Звезда". Со сцены под открытым небом прозвучали песни о войне, Победе и любви к Родине. А финальным аккордом стала священная для каждого белоруса мелодия. Брестчане присоединились к республиканской акции "Споем гимн вместе".
"День Независимости - это особый день, когда чувствуется независимость нашей страны, это такая гордость, что мы победили! Юбилейная дата в этом году. Просто гуляешь по крепости, и переполняет гордость за мирное небо, за то, что мы можем радоваться, наслаждаться!"
"Благодарим ветеранов за мирное небо над головой. За то, что нам живется счастливо и хорошо. Большое им спасибо!"
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В Бресте кульминацией торжеств в День Независимости стал праздничный концерт у стен легендарной цитадели. Артисты выступили возле монумента "Звезда". Со сцены под...
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