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"На контроле Президента". Национальная безопасность
04.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового общения, но твердо стоящая на страже национальных интересов. Все это - под надежной защитой от угроз внешних и внутренних. Обретя независимость, Беларусь одна из первых на постсоветском пространстве приняла Концепцию национальной безопасности. Ее ключевые аспекты - в проекте АТН
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Беларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового...
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