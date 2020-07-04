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"На контроле Президента". Национальная безопасность

04.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового общения, но твердо стоящая на страже национальных интересов. Все это - под надежной защитой от угроз внешних и внутренних. Обретя независимость, Беларусь одна из первых на постсоветском пространстве приняла Концепцию национальной безопасности. Ее ключевые аспекты - в проекте АТН "На контроле Президента" сегодня в вечернем эфире. 
 
 
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Беларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового...
 
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