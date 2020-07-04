Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Национальная безопасность Беларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового...

Беларусь свободная, мирная, безопасная. Страна, в которой хочется растить детей, которую узнают по брендам на всех континентах. Без закрытых тем для мирового общения, но твердо стоящая на страже национальных интересов. Все это - под надежной защитой от угроз внешних и внутренних. Обретя независимость, Беларусь одна из первых на постсоветском пространстве приняла Концепцию национальной безопасности. Ее ключевые аспекты - в проекте АТНсегодня в вечернем эфире.