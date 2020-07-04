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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Фельдман: Все должно быть в рамках закона. Потрясения нам не нужны Заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман высказался о происходящем в Беларуси. "Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке. Каждый имеет...

Заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман высказался о происходящем в Беларуси."Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке. Каждый имеет право избирать и избираться. Главное, чтобы в стране не было никакой дестабилизации ситуации. Нужно, чтобы была стабильность в обществе".Подробнее на