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Александр Фельдман: Все должно быть в рамках закона. Потрясения нам не нужны

04.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман высказался о происходящем в Беларуси.

"Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке. Каждый имеет право избирать и избираться. Главное, чтобы в стране не было никакой дестабилизации ситуации. Нужно, чтобы была стабильность в обществе".

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Заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман высказался о происходящем в Беларуси. "Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке. Каждый имеет...
 
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