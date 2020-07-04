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Брюки-палаццо - это отличная основа для многослойных образов

04.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Брюки-палаццо здесь на главных ролях. И, в принципе, претензий к этому образу нет. Оранжевый и фуксия на кофте - это смелое сочетание, которое уравновешивается темными спокойными оттенками других вещей. Квадратные очки, крупная цепь на кожаной косынке - это модные молодежные аксессуары.

Единственная проблема - от слишком яркого дерзкого образа быстро устаешь.

Что в тренде?

У палаццо - надежные позиции среди брючных трендов сезона. Просторные брюки до земли полюбились дизайнерам и модницам. Традиционные - из летящих легких тканей, оригинальные - со стрелками, яркие и цветастые, спокойные и универсальные… Брюк-палаццо сейчас много на подиумах и в магазинах одежды. Но самое приятное, что вам достаточно всего одного экземпляра, чтобы создать несколько совершенно непохожих друг на друга образов.

Трендовый образ №1

Брюки-палаццо - это отличная основа для многослойных образов. Создаем уютный, но элегантный образ. Используем спокойный серый цвет, но разных оттенков и фактур. Удлиненный дутый жилет поддерживаем пухлой сумочкой. Тонкая шерстяная кофта и роскошный кашемировый палантин тоже из одной оперы. Добавим интригу с помощью стильных очков от солнца. Получаем практичный городской образ на каждый день.

Трендовый образ №2


Те же брюки-палаццо идеально подойдут для культурных выходов, посещения театров или кино. Добавляем элегантную синюю блузу и укороченное желтое пальто. Светское настроение поддерживаем брошью с перьями и блестящим декором. И самая вкусная современная деталь - это крупные очки в кремовой оправе.

Модный лайфхак

Есть отличный лайфхак, как добавить себе рост. Понадобятся брюки-палаццо и хорошие каблуки или платформа. Длинные брюки скроют обувь, и появится ощущение, что ноги у вас "от ушей".

Модные выводы

Брюки-палаццо выглядят дерзко и молодежно в компании кричащей кофты, кожаной косынки и крупной цепи.

Они же способны создать стильный повседневный лук. Модный секрет - в многослойности и серых оттенках.

Брюки этого фасона справятся и с вечерним образом. С элегантной блузой, укороченным пальто, украшениями с блеском и перьями палаццо выглядят очень достойно.

 
 
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Антиобраз Брюки-палаццо здесь на главных ролях. И, в принципе, претензий к этому образу нет. Оранжевый и фуксия на кофте - это смелое сочетание, которое...
 
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