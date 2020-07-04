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В Анкаре поздравление Беларуси появилось на 125-метровой башне Атакуле - символе столицы Турции

04.07.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти кадры мы получили из Турции, Армении и Канады. В Анкаре поздравление Беларуси появилось на 125-метровой башне Атакуле - символе столицы Турции. В Армении одно из центральных зданий Еревана было освещено цветами белорусского флага. Также символично окрасился и Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке.

 
 
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Эти кадры мы получили из Турции, Армении и Канады. В Анкаре поздравление Беларуси появилось на 125-метровой башне Атакуле - символе столицы Турции. В Армении одно из...
 
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