Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Централизованное тестирование по биологии прошло без нарушений Сдавать экзамен планировали в субботу более 20 тысяч человек. Не явились почти 7 % абитуриентов. По медпоказаниям не прошли 5 человек, удаленных за нарушения нет....

Сдавать экзамен планировали в субботу более 20 тысяч человек. Не явились почти 7 % абитуриентов. По медпоказаниям не прошли 5 человек, удаленных за нарушения нет. Напомним, следующее ЦТ пройдет уже завтра. Абитуриенты проверят свои знания иностранного языка. Всего на тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.