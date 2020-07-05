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Централизованное тестирование по биологии прошло без нарушений

05.07.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сдавать экзамен планировали в субботу более 20  тысяч человек. Не явились почти 7 % абитуриентов. По медпоказаниям не прошли 5 человек, удаленных за нарушения  нет. Напомним, следующее ЦТ пройдет уже завтра. Абитуриенты проверят свои знания иностранного языка. Всего на тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.


 
 
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Сдавать экзамен планировали в субботу более 20  тысяч человек. Не явились почти 7 % абитуриентов. По медпоказаниям не прошли 5 человек, удаленных за нарушения  нет....
 
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