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Как считает ЦИК, воровство на государственном уровне и где не ждут белорусов. Тест по новостям
05.07.2020 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошедшей неделе кое-что из тайного стало явным. Журналисты узнали, в чем
Из неожиданного — Верховный суд
Из ожидаемого — МВД
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