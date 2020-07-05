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Как считает ЦИК, воровство на государственном уровне и где не ждут белорусов. Тест по новостям

05.07.2020 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошедшей неделе кое-что из тайного стало явным. Журналисты узнали, в чем обвиняют отца и сына Бабарико. Пожалуй, впервые после задержания увидели блогера Тихановского (его с трудом узнала даже жена, говорит, похудел килограммов на 20). А в воскресенье, после демонстрации кадров с закрытой встречи, стало известно, что президент лично «дал сигнал с Тихановским».

Из неожиданного — Верховный суд отменил смертный приговор по делу об убийстве пенсионеров под Слуцком. А Валерий Цепкало выбыл из президентской гонки: ЦИК забраковал более половины собранных за него подписей.

Из ожидаемого — МВД начало проверку «противоправной деятельности Валерия Цепкало», россияне поддержали обнуление президентских сроков Владимира Путина. А Беларусь отметила День независимости. Что еще произошло в первую июльскую неделю — в нашем тесте.

 
 
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