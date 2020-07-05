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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В крипту храма в честь Всех Святых передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых торжественно передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с шестнадцати...

В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых торжественно передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с шестнадцати воинских захоронений Беларуси собрали участники интернационального 55-го Звездного похода (студенты и преподаватели педагогического университета). В начале года они посетили 10 районов, где встретились с ветеранами и возложили цветы к мемориалам.Во время церемонии в рамках акции "Во славу общей Победы" ученики столичной школы № 70 передали в крипту землю с территории боев 35-й береговой батареи города Севастополя.