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В крипту храма в честь Всех Святых передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной

05.07.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых  торжественно передали капсулы с землей  из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с  шестнадцати воинских захоронений Беларуси  собрали участники интернационального 55-го  Звездного похода  (студенты и преподаватели педагогического университета).  В начале года  они посетили 10 районов, где встретились с ветеранами и возложили цветы к мемориалам. 

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых г. Минска: "Память - это не только то, что есть у нас в голове, но что всегда должно отразиться в сердце и душе. Память о наших корнях, о нашей истории, о нашей земле. И как важно сегодня быть  благодарными за то, что мы живем в благополучной, красивой, замечательной, синеокой Беларуси".

Во время церемонии  в рамках акции "Во славу общей Победы"  ученики столичной школы № 70 передали в крипту  землю с территории боев 35-й береговой батареи города Севастополя.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых  торжественно передали капсулы с землей  из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с  шестнадцати...
 
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