|
В крипту храма в честь Всех Святых передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной
05.07.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых торжественно передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с шестнадцати воинских захоронений Беларуси собрали участники интернационального 55-го Звездного похода (студенты и преподаватели педагогического университета). В начале года они посетили 10 районов, где встретились с ветеранами и возложили цветы к мемориалам.
Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых г. Минска: "Память - это не только то, что есть у нас в голове, но что всегда должно отразиться в сердце и душе. Память о наших корнях, о нашей истории, о нашей земле. И как важно сегодня быть благодарными за то, что мы живем в благополучной, красивой, замечательной, синеокой Беларуси".
Во время церемонии в рамках акции "Во славу общей Победы" ученики столичной школы № 70 передали в крипту землю с территории боев 35-й береговой батареи города Севастополя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В крипту храма в честь Всех Святых передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной
В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех Святых торжественно передали капсулы с землей из братских могил солдат Великой Отечественной. Их с шестнадцати...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)