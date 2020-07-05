ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путь памяти в 421 ступень. Курган Славы

05.07.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

51 год назад был открыт мемориал "Курган Славы". Люди со всего Советского Союза привозили сюда по горсти земли, чтобы почтить память героев. Перекресток на 21-м километре трассы Минск - Москва стал центральным местом сражения крупнейшей операции "Багратион".  Юлия Токарь прошла путь памяти в 421 ступень (видео).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
51 год назад был открыт мемориал "Курган Славы". Люди со всего Советского Союза привозили сюда по горсти земли, чтобы почтить память героев. Перекресток на 21-м...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый бренд столицы на основе идей самих минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец
05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика