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Путь памяти в 421 ступень. Курган Славы
05.07.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT51 год назад был открыт мемориал "Курган Славы". Люди со всего Советского Союза привозили сюда по горсти земли, чтобы почтить память героев. Перекресток на 21-м километре трассы Минск - Москва стал центральным местом сражения крупнейшей операции "Багратион". Юлия Токарь прошла путь памяти в 421 ступень (видео).
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51 год назад был открыт мемориал "Курган Славы". Люди со всего Советского Союза привозили сюда по горсти земли, чтобы почтить память героев. Перекресток на 21-м...
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