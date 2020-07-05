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Жители Земли наблюдали полутеневое лунное затмение
05.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСразу два астрономических явления наблюдали сегодня жители Земли. Лунное затмение совпало с полнолунием. Естественный спутник нашей планеты в 7:30 утра прошел сквозь внешнюю тень Земли, создав полутень. Таким образом Луна часто приобретает красный оттенок, из-за чего в народе это небесное явление называли «кровавой луной». Астрологи же называют сегодняшнее явление кармическим. Оно завершит двойной коридор затмений, который начался 5 июня и продолжался целый месяц.
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Сразу два астрономических явления наблюдали сегодня жители Земли. Лунное затмение совпало с полнолунием. Естественный спутник нашей планеты в 7:30 утра прошел...
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