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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Земли наблюдали полутеневое лунное затмение Сразу два астрономических явления наблюдали сегодня жители Земли. Лунное затмение совпало с полнолунием. Естественный спутник нашей планеты в 7:30 утра прошел...

Сразу два астрономических явления наблюдали сегодня жители Земли. Лунное затмение совпало с полнолунием. Естественный спутник нашей планеты в 7:30 утра прошел сквозь внешнюю тень Земли, создав полутень. Таким образом Луна часто приобретает красный оттенок, из-за чего в народе это небесное явление называли «кровавой луной». Астрологи же называют сегодняшнее явление кармическим. Оно завершит двойной коридор затмений, который начался 5 июня и продолжался целый месяц.