ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Встреча наследников Победы состоялась сегодня на Кургане Дружбы

05.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Традиция, которой более полувека. Встреча наследников Победы  состоялась сегодня на Кургане Дружбы. Это знаковое место на стыке трех государств - Беларуси, России и Латвии. В годы Великой Отечественной  здесь развернулось мощное партизанское и подпольное движение. В память о совместной борьбе с врагом был насыпан курган. Землю для него привозили с братских могил, мест гибели тех, кто отдал свою жизнь за победу. Традиция собираться на Кургане Дружбы зародилась 61 год назад. И с тех пор  в первое воскресенье июля  здесь проходят торжественные мероприятия. Сегодня делегации Беларуси и России обменялись цветами, после чего состоялась церемония возложения венков к памятнику героям-комсомольцам деревни Прошки и к памятнику разведчице Марии Пынто.  По традиции на территории Беларуси горел партизанский костер. Участников встречи пригласили в Музей боевого содружества. Красивым моментом праздничной встречи стало исполнение "Катюши".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиция, которой более полувека. Встреча наследников Победы  состоялась сегодня на Кургане Дружбы. Это знаковое место на стыке трех государств - Беларуси, России...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как считает ЦИК, воровство на государственном уровне и где не ждут белорусов. Тест по новостям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец
05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика