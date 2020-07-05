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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встреча наследников Победы состоялась сегодня на Кургане Дружбы Традиция, которой более полувека. Встреча наследников Победы состоялась сегодня на Кургане Дружбы. Это знаковое место на стыке трех государств - Беларуси, России...

Традиция, которой более полувека. Встреча наследников Победы состоялась сегодня на Кургане Дружбы. Это знаковое место на стыке трех государств - Беларуси, России и Латвии. В годы Великой Отечественной здесь развернулось мощное партизанское и подпольное движение. В память о совместной борьбе с врагом был насыпан курган. Землю для него привозили с братских могил, мест гибели тех, кто отдал свою жизнь за победу. Традиция собираться на Кургане Дружбы зародилась 61 год назад. И с тех пор в первое воскресенье июля здесь проходят торжественные мероприятия. Сегодня делегации Беларуси и России обменялись цветами, после чего состоялась церемония возложения венков к памятнику героям-комсомольцам деревни Прошки и к памятнику разведчице Марии Пынто. По традиции на территории Беларуси горел партизанский костер. Участников встречи пригласили в Музей боевого содружества. Красивым моментом праздничной встречи стало исполнение "Катюши".