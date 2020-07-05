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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые яркие и важные события недели - в "Главном эфире" Наша программа сегодня подводит черту под очередной информационной неделей, которая, по абсолютно понятным причинам, была особенной. В пятницу Беларусь...

Наша программа сегодня подводит черту под очередной информационной неделей, которая, по абсолютно понятным причинам, была особенной. В пятницу Беларусь отпраздновала День Независимости! Сотни тысяч людей по всей стране 3 июля собрались на главных площадях своих городов, чтобы отметить главный праздник в календаре любого государства, а в нашем случае - еще и вспомнить в очередной раз героев Великой Отечественной - наш День Независимости, как известно, имеет самое прямое отношение к освобождению Беларуси от фашизма.Да, наша страна - единственная на постсоветском пространстве, которая не связывает свою независимость с распадом СССР. И это не случайно. Ведь ни одна из других союзных республик не оказалась так близко к краю, за которым - пустота. В Великой Отечественной погиб каждый третий белорус, многие города были просто стерты с лица земли, от сотен деревень остались только памятные знаки.Нет никаких сомнений, что мы должны смотреть вперед и двигаться вперед, но было бы большой ошибкой забыть то, чему еще вместе с нами живут свидетели. Им-то, свидетелям, как было бы сказать, что нас больше не интересуют их трагедии и сломанные судьбы. А разве не нужно объяснять нынешним, например, школьникам, куда исчезли за микроскопические по историческим меркам несколько лет, сразу треть наших соотечественников. Почему так произошло, кто в этом виноват и что делать, чтобы такого больше не случилось? Если эти уроки, уроки толерантности к другим народам, уроки истории своей страны не преподавать в школах, и даже на улицах, вот в такие дни, их обязательно преподаст жизнь, здесь пустоты не бывает.Именно по этим причинам Беларусь помнит. Небольших памятников, масштабных комплексов становится больше (о них мы сегодня поговорим отдельно). Ведь это знаки для нас, современников, не забывать свою историю, передавать память из поколения в поколение. Глубоко символично было и праздничное шествие. С ветеранами, которые в годы войны были чуть старше, чем дети, и с детьми уже ХХI века - они, конечно, уже совсем другие, но уважение к поколению предыдущему проявляют от души.И это далеко не все, о чем мы будем говорить сегодня.С вами Виктория Сенкевич и Иван Эйсмонт. Смотрите в программе.