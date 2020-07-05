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Известные политики, бизнесмены, врачи и спортсмены о Дне Независимости

05.07.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всю оперативную информацию о праздновании Дня Независимости передавали наши репортеры - Агентство теленовостей организовало вещание в расширенном формате - более 6 часов прямого эфира! Новости выходили из крупнейшей студии медиахолдинга - "600 метров". В эфир вышли десятки сюжетов, прямых включений журналистов с мест событий, огромное количество видеопоздравлений и интервью гостей. Если вы вчера были в городе и пропустили наш эфир, вашему вниманию прямая речь наших гостей. 

Павел Топузидис, зампредседателя Совета по развитию предпринимательства: "Праздник День Независимости - это праздник всей страны. И мне бы хотелось отметить в этом празднике (если это по отношению, как вы говорите, к бизнесу) стабильность в первую очередь. И что мне очень нравится, и я всегда подчеркиваю: это страна равных возможностей. Это страна, которая предоставляет любому человеку, любой национальности развиваться, жить в стабильной обстановке, не оглядываясь. Должна быть всегда гражданская ответственность каждого: и бизнеса, и сотрудников, и, тем более, инвесторов. А они будут приходить! Наша страна все-таки будет страной (она уже становится), которая будет очень привлекательна для бизнеса".

Михаил Волчков, лауреат спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Та система поддержки, которая существует в Беларуси, способствует большой мотивации для нас - как исполнителей, как музыкантов работать, совершенствовать свои навыки, представлять Беларусь на международных конкурсах самого высокого уровня. Очень много у нас талантливых, замечательных ребят".

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Влияние Беларуси - особенно в международных организациях системы ООН -  может быть, даже несколько больше масштабов самой страны. Причина в том, что мы сохранили каким-то образом вот этот глобальный подход в международных делах, когда мы думаем не только об интересах собственной страны, мы думаем о благе всего международного сообщества, всего человечества. И это позволяет нам каким-то образом генерировать инициативы и идеи, которые носят действительно глобальный характер".

Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология": "Появляются новые технологии, новые подходы в лечении. И буквально вот последние 20 лет это как раз продемонстрировали... Вот кто мог предположить, что сегодня в каждом областном центре будет стоять ангиограф и можно будет производить операции и оказывать экстренную помощь пациентам с острым коронарным синдромом или как мы все раньше называли острым инфарктом миокарда? Все это сегодня возможно не только в областных центрах, но даже в районных центрах".

Александр Богданович,  олимпийский чемпион по гребле на каноэ: "Я начинал заниматься спортом в 1995 году - это буквально после избрания Президента Беларуси. Мы приезжали и говорили:  "Мы из Беларуси". А они говорят: "А где это?". Нам приходилось говорить: "Это где-то между Россией и Польшей". Сейчас, конечно же, нас знают все. В 2009 году мы заставили наш белорусский гимн играть 7 раз подряд, то есть постепенно мы завоевали, чтобы нас узнавали во всем мире".

 
Теги: Новости
 
 
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Всю оперативную информацию о праздновании Дня Независимости передавали наши репортеры - Агентство теленовостей организовало вещание в расширенном формате -...
 
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