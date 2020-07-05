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Опытным путем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мотивация студентов, конкурентная борьба и престиж профессии педагога. Как менялась ситуация в белорусском образовании Чуть меньше двух месяцев остается до начала нового учебного года. Кто-то вернется за школьную парту, кого-то ожидает поступление в университет, колледж....

Чуть меньше двух месяцев остается до начала нового учебного года. Кто-то вернется за школьную парту, кого-то ожидает поступление в университет, колледж. Централизованное тестирование, десятки и сотни баллов - привычные для нас атрибуты. Но так было не всегда.Личным большим опытом поделятся герои нашего следующего сюжета. Речь пойдет о мотивации студентов, конкурентной борьбе и престиже профессии педагога.Как менялась ситуация в белорусском образовании на протяжении десятилетий и что это за новый тренд "обучение через всю жизнь"? Обо всем по порядку - в репортажеЭта скульптурная композиция на площади Независимости у главной кузницы педагогических кадров появилась аккурат к ее 100-летию. Уже век в БГПУ им. М. Танка учатся на тех, кто после учит. Скромная девушка с убранными волосами в строгом костюме… - меняются подходы, форма обучения, рейтинги специальностей, а вот образ учителя, согласитесь, тот же, что был и 10, и 20 лет назад.Сегодня за "оскар" идет борьба, а в непростые и для системы образования 90-е - начало 2000-х (в годы "купи-продай"), вспоминает доктор педагогических наук (он же ректор БГПУ Александр Жук), борьба шла за каждого абитуриента.Это из 400. В пед не шли, даже имея целевое направление.И именно поэтому в наставники должны идти подготовленные и мотивированные ребята. Но ведь не попробовав, не узнаешь… Чтобы выбор был осознанным, в 2014 году БГПУ выступил с инициативой введения профильной педподготовки в старших классах. Идею поддержал Президент. Сегодня они есть по всей стране.Вероника Сороко - сотый медалист, поступивший в этот университет без вступительных испытаний. 4 года учебы и непрерывная практика… На первом курсе - волонтерская работа, потом - в школе, уже на третьем - она самостоятельно проводила уроки. На неделе девушка получила диплом.Мама Вероники - учитель начальных классов,Мама Марии - учитель филологии и по совместительству директор. В образовании много династий. Кстати, 15 % педагогов Сенницкой средней школы - выходцы из ее же стен. Уже 1 сентября там ждут 14 молодых специалистов.Разнообразнее стали и кружки по интересам. Ментальная арифметика, робототехника. Сегодня мало выучить алфавит и таблицу умножения.Первый в Беларуси музей ретрокомпьютеров. Это БГУИР. Ректор Вадим Богуш на примере вычислительной техники, а за четверть века она сменилась уже много раз, рассказывает о том, как важно в образовательном процессе идти в ногу со временем. Информатика и радиоэлектроника предполагает, впрочем, уже не только они. Сегодня этот вуз - один из самых популярных, конкурс до 7 человек на место.Кроме того, как и везде есть общежития, это тоже бонус. И для иногородних студентов, и для иностранцев. Потребность в местах еще есть, но в целом, добавляет ректор, вопрос решается.Заведующему пятым общежитием Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы есть с чем сравнить. Это совершенно новое общежитие, подарок вузу к 80-летию. На 13 этажей и 1030 мест.Блочное размещение, в комнате по 3 человека, медпункт, тренажерный зал, кафе… Предусмотрены даже 3 номера гостиничного типа. Там смогут останавливаться родители студентов. В университете уже давно работает программа "Университет - твой дом", по ней каждый иногородний первокурсник получает место. За проживание в таких условиях придется побороться.Наталья, кстати, в составе стройотряда в ближайшее время приступит к благоустройству общежития.Школа, колледж, университет и первое место работы. Какие знания и умения приобретем? Да, многое зависит от педагога, от материально-технической базы, но куда больше - от личного желания и понимания того, кто ты есть здесь и сейчас.