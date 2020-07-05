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Мотивация студентов, конкурентная борьба и престиж профессии педагога. Как менялась ситуация в белорусском образовании
05.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧуть меньше двух месяцев остается до начала нового учебного года. Кто-то вернется за школьную парту, кого-то ожидает поступление в университет, колледж. Централизованное тестирование, десятки и сотни баллов - привычные для нас атрибуты. Но так было не всегда.
Личным большим опытом поделятся герои нашего следующего сюжета. Речь пойдет о мотивации студентов, конкурентной борьбе и престиже профессии педагога.
Как менялась ситуация в белорусском образовании на протяжении десятилетий и что это за новый тренд "обучение через всю жизнь"? Обо всем по порядку - в репортаже Анастасии Бенедисюк.
Опытным путем
Эта скульптурная композиция на площади Независимости у главной кузницы педагогических кадров появилась аккурат к ее 100-летию. Уже век в БГПУ им. М. Танка учатся на тех, кто после учит. Скромная девушка с убранными волосами в строгом костюме… - меняются подходы, форма обучения, рейтинги специальностей, а вот образ учителя, согласитесь, тот же, что был и 10, и 20 лет назад.
Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка: "Мы специально сделали точную копию этой учительницы, небольшую мини-скульптуру, которая называется "педагогический оскар". И мы ее вручаем нашим лучшим студентам".
Сегодня за "оскар" идет борьба, а в непростые и для системы образования 90-е - начало 2000-х (в годы "купи-продай"), вспоминает доктор педагогических наук (он же ректор БГПУ Александр Жук), борьба шла за каждого абитуриента.
Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка: "Говорили так "нет другой дороги, иди в педагоги". И на некоторые специальности мы даже не могли набрать контингент на бюджетную форму получения образования, а проходные баллы на некоторые специальности были 100, 110, 120".
Это из 400. В пед не шли, даже имея целевое направление.
Елена Буценко, директор сеницкой средней школы им. Янки Купалы: "Это была Денисовичская средняя школа Крупского района, у нас в классе было 7 человек. И в тот момент в школах не хватало педагогических кадров, брали на работу даже студентов. Я заканчивала школу, и, к сожалению, на тот момент у меня было даже целевое направление на преподавателя русского языка, но я понимала, насколько эта профессия трудна и ответственна. И попыталась все-таки уйти от нее".
Елена Буценко, директор сеницкой средней школы им. Янки Купалы: "Мы сейчас возвращаемся к престижу педагога, этому способствуют и государственные программы, государственная политика. Совершенствуется система оплаты труда педагогических работников. Но все равно, педагог - он является ключевой фигурой. Потому что он не только центр общества, а центр вообще человеческих отношений. Вот, допустим, идут ребята в 1-й класс, всегда ведь родители спрашивают, а подскажите, а к какому педагогу лучше? Это говорит о чем? О том, что многое зависит от самого педагога".
И именно поэтому в наставники должны идти подготовленные и мотивированные ребята. Но ведь не попробовав, не узнаешь… Чтобы выбор был осознанным, в 2014 году БГПУ выступил с инициативой введения профильной педподготовки в старших классах. Идею поддержал Президент. Сегодня они есть по всей стране.
Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка: "Сейчас к нам идут и медалисты, и выпускники педагогических классов уже три года. И вот из 800 с небольшим набора на бюджетную форму получения образования у нас четверть - это выпускники педагогических классов и 1/3 еще медалистов".
Вероника Сороко - сотый медалист, поступивший в этот университет без вступительных испытаний. 4 года учебы и непрерывная практика… На первом курсе - волонтерская работа, потом - в школе, уже на третьем - она самостоятельно проводила уроки. На неделе девушка получила диплом.
Вероника Сороко, выпускница БГПУ им. Максима Танка: "Я знаю, что вуз меня подготовил очень хорошо. И хотя будет волнительно прийти 1 сентября к своим первым ученикам, но я могу с уверенностью сказать, что я готова к работе с ними".
Мама Вероники - учитель начальных классов,
Мама Марии - учитель филологии и по совместительству директор. В образовании много династий. Кстати, 15 % педагогов Сенницкой средней школы - выходцы из ее же стен. Уже 1 сентября там ждут 14 молодых специалистов.
Мария Буценко, студентка МГЛУ: "Сейчас век технологий, есть множество приложений, которые заинтересовывают детей, параллельно обучая их".
Разнообразнее стали и кружки по интересам. Ментальная арифметика, робототехника. Сегодня мало выучить алфавит и таблицу умножения.
Вадим Богуш, ректор БГУИР: "Недавно говорили об IT-грамотности, которая включает очень много аспектов, а сейчас это не то, что умение такое же необходимое, как умение читать, это уже инструмент и повышения эффективности, повышения конкурентно способности.
Первый в Беларуси музей ретрокомпьютеров. Это БГУИР. Ректор Вадим Богуш на примере вычислительной техники, а за четверть века она сменилась уже много раз, рассказывает о том, как важно в образовательном процессе идти в ногу со временем. Информатика и радиоэлектроника предполагает, впрочем, уже не только они. Сегодня этот вуз - один из самых популярных, конкурс до 7 человек на место.
Вадим Богуш, ректор БГУИР: "Что касается бюджетной поддержки, однозначно, она не уменьшается. Более того, в этом году несколько бюджетных мест нам даже добавили. С учетом очень высокой востребованности специалистов, которых готовит университет на предприятиях, в организациях республики Беларусь, и, в том числе в компаниях Парка высоких технологий. Если говорить о соотношении, то это примерно 50 на 50".
Кроме того, как и везде есть общежития, это тоже бонус. И для иногородних студентов, и для иностранцев. Потребность в местах еще есть, но в целом, добавляет ректор, вопрос решается.
Александр Чепонис, заведующий общежитием № 5 ГРГУ им. Янки Купалы: "В мои студенческие годы в комнате проживало 6 человек, был один стол на всех. Один шкафчик на всех. Одна плита - на пол этажа".
Заведующему пятым общежитием Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы есть с чем сравнить. Это совершенно новое общежитие, подарок вузу к 80-летию. На 13 этажей и 1030 мест.
Ирина Китурко, ректор ГРГУ им. Янки Купалы: "Я хочу обратить внимание, что такое общежитие, естественно, наш университет не построил бы сам. Это общежитие возводится по поручению Главы государства. Такой вопрос возник на встрече с Главой государства, которая проходила в 2018 году в стенах нашего университета. Вот прошло полтора года - и это общежитие действительно построено".
Блочное размещение, в комнате по 3 человека, медпункт, тренажерный зал, кафе… Предусмотрены даже 3 номера гостиничного типа. Там смогут останавливаться родители студентов. В университете уже давно работает программа "Университет - твой дом", по ней каждый иногородний первокурсник получает место. За проживание в таких условиях придется побороться.
Наталья Гузевич, студентка ГРГУ им. Янки Купалы: "Насколько я знаю, в этом году проживание будет распределяться, как говорила наш ректор, 40 % - это будут по рейтингу распределяться: по учебе, по общественной жизни, поэтому, я все-таки надеюсь, что у меня будет возможность и 4-й курс свой я проживу с новыми условиями".
Наталья, кстати, в составе стройотряда в ближайшее время приступит к благоустройству общежития.
Школа, колледж, университет и первое место работы. Какие знания и умения приобретем? Да, многое зависит от педагога, от материально-технической базы, но куда больше - от личного желания и понимания того, кто ты есть здесь и сейчас.
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Мотивация студентов, конкурентная борьба и престиж профессии педагога. Как менялась ситуация в белорусском образовании
Чуть меньше двух месяцев остается до начала нового учебного года. Кто-то вернется за школьную парту, кого-то ожидает поступление в университет, колледж....
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