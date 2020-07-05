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Судьба гигантов. Открытый показ
05.07.2020 22:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрошлое, настоящее и будущее строительной отрасли, машиностроения, легкой промышленности, микроэлектроники и сельского хозяйства будем обсуждать в деталях, цифрах и фактах каждый понедельник. Агентство теленовостей в рамках нового сезона проекта "Судьба гигантов" приглашает поговорить о предприятиях, которые были брендами большой страны.
Кому удалось сохранить лицо и даже преобразиться, а кто живет сегодня только воспоминаниями? Первая серия "Судьба гигантов. Открытый показ" уже завтра, 6 июля. Речь пойдет о стройках, планировках и комфорте квадратных метров.
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Прошлое, настоящее и будущее строительной отрасли, машиностроения, легкой промышленности, микроэлектроники и сельского хозяйства будем обсуждать в деталях,...
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