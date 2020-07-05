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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Место для жизни". Петриковский район Отправимся на запад Гомельской области, в Петриковский район. Он расположен в границах Припятского Полесья и главное его богатство - природа, сохранившаяся почти в...

Отправимся на запад Гомельской области, в Петриковский район. Он расположен в границах Припятского Полесья и главное его богатство - природа, сохранившаяся почти в первозданном виде.Впрочем, не только природные красоты, но и возможность работать и жить в комфортных условиях привлекают людей. Вот, к примеру, тот же Петриков. Здесь тебе и новый микрорайон, и футбольный клуб, и велодорожка. Да и сам Петриков уже принял эстафету города-шахтера.о том, что хорошо там, где мы есть. Постоянная рубрика "Главного эфира" "Место для жизни".Петриковский район - сельскохозяйственный, со средней балльностью земли 22 - это 3-й с конца показатель по республике из 118 районов. Поэтому ставили на животноводство, но результаты и здесь оказалось сложно получить Поэтому в прямом смысле пришлось копать. Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове - самый масштабный инвестпроект Беларуськалия. Здесь будут выпускать полтора миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в два раза. С такими показателями Петриков опередит Солигорск. Напомним, Беларуськалий - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.Благодаря появлению ГОК в Петрикове у города и района начинается период возрождения. Сегодня социальная политика горно-обогатительного комбината какова в задерживании людей, в привлечении молодежи?Павел сюда приехал полгода назад, обустроил квартиру и перевез семью из Солигорска. Променял старый город шахтеров на только развивающийся из-за его компактности, неперенаселенности и уюта. Но были и другие факторы.Прежде чем стать главным инженером фабрики Петриковского рудоуправления, Денис почти 10 лет назад начал с рабочего в Солигорске. Сейчас мы в цеху сушки, куда поступает по трубам влажный концентрат. В его обязанности не входит ведение технологических процессов, но пока штат не укомплектован, занимается пусконаладкой и отработкой процессов, чтобы своевременно запустить весь механизм ГОКа в работу.Мы спустились на 580 метров под землю. И традиционно в шахте уже нас встречают женщины. Но это не момент гостеприимства - это, скорее, вопрос контроля и качества. Такие вопросы, как спуск, подъем, что сюда приезжает и уезжает, доверяют именно им.Из предпринимателя в шахтеры - такой выбор сделала несколько лет назад Алеся: сама из Петрикова, прошла обучение и подготовку, и теперь она одна из немногих представительниц прекрасного пола, кто работает в белорусских недрах. Она была здесь, когда прокладывали вертикальную проходку или по-простому шахту, по которой спускался наш лифт.1,5 года назад, когда Президент посещал Гомельскую область, дал поручение: вместе с ГОК строить и жилье, ведь сюда приедут люди, и провести благоустройство города: штукатурка, дороги и инфраструктурные объекты на тот момент требовали серьезного обновления.Горожане тоже оценили изменения.Интересно, что Петриковская земля богата не только солью, добывать которую можно в течение 120 лет, но и белой глиной, и бурым углем - месторождения исследованы, а инвестпроекты сегодня прорабатываются правительством.Петриковский лесхоз - крупнейший в республике по сырьевой базе. Модернизация дала толчок - количество производимых пиломатериалов с 500 кубометров увеличилось в 2 с половиной раза. 70% экспортируют в Прибалтику, Румынию, Германию. Виноградный кол закупает Великобритания.Сафари-парк в Национальном парке "Припятский" продолжает расстраиваться, планируют создать и пешеходные тропы. В прошлом году экспорт услуг составил 1 миллион долларов.Во время сафари не рекомендуют выходить из машины. Так как животные непредсказуемы и опасны. Зато в конце пути ожидает вот такой приятный бонус – вольер с ручными оленями, которых можно не только погладить, но и почесать за ушком.На территории национального парка находится крупнейший в Гомельской области порт и второй по величине в Беларуси. Гостям предлагают прокатиться на катерах и теплоходах по Припяти - одной из самых живописных рек Беларуси - с остановками в городах и экскурсиями.