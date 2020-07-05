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Рубрика "Место для жизни". Петриковский район
05.07.2020 22:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтправимся на запад Гомельской области, в Петриковский район. Он расположен в границах Припятского Полесья и главное его богатство - природа, сохранившаяся почти в первозданном виде.
Впрочем, не только природные красоты, но и возможность работать и жить в комфортных условиях привлекают людей. Вот, к примеру, тот же Петриков. Здесь тебе и новый микрорайон, и футбольный клуб, и велодорожка. Да и сам Петриков уже принял эстафету города-шахтера.
Ксения Лебедева о том, что хорошо там, где мы есть. Постоянная рубрика "Главного эфира" "Место для жизни".
Петриковский район - сельскохозяйственный, со средней балльностью земли 22 - это 3-й с конца показатель по республике из 118 районов. Поэтому ставили на животноводство, но результаты и здесь оказалось сложно получить Поэтому в прямом смысле пришлось копать. Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове - самый масштабный инвестпроект Беларуськалия. Здесь будут выпускать полтора миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в два раза. С такими показателями Петриков опередит Солигорск. Напомним, Беларуськалий - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.
Благодаря появлению ГОК в Петрикове у города и района начинается период возрождения. Сегодня социальная политика горно-обогатительного комбината какова в задерживании людей, в привлечении молодежи?
Юрий Петровский, директор Петриковского рудоуправления ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ": "Если говорить о привлечении молодежи, то здесь будет организована по окончанию строительства ГОКа более 1300 рабочих мест. Сегодня уже создано более 500 вакансий, из которых освоено и заполнено более 300 штатных единиц. Это, безусловно, придаст импульс развитию и трудоустройству молодежи и, соответственно, привлечению молодежи сюда из других городов. Белкалием было вложено большое количество денег в дороги в частности - это порядка 4 миллионов белорусских рублей, более 9 миллионов рублей вложено в больницу, построено пожарное депо, построено 6 домов и в перспективе планируется еще не менее чем 8 домов постройки. Все это в купе даст толчок для развития всего Петриковского района".
Павел сюда приехал полгода назад, обустроил квартиру и перевез семью из Солигорска. Променял старый город шахтеров на только развивающийся из-за его компактности, неперенаселенности и уюта. Но были и другие факторы.
Павел Рудяшко, механик участка петриковского ГОК: "Мы ехали с условием, что нам сразу дают квартиру, и мы будем жить в квартирах. Иначе негде было жить. Хороший ремонт сделан, в каждой квартире, свое отопление - индивидуальный газовый котел стоит".
Прежде чем стать главным инженером фабрики Петриковского рудоуправления, Денис почти 10 лет назад начал с рабочего в Солигорске. Сейчас мы в цеху сушки, куда поступает по трубам влажный концентрат. В его обязанности не входит ведение технологических процессов, но пока штат не укомплектован, занимается пусконаладкой и отработкой процессов, чтобы своевременно запустить весь механизм ГОКа в работу.
Денис Огиевич, главный инженер фабрики петриковского рудоуправления ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ": "Это уникальный опыт. Нечасто происходит запуск нового предприятия абсолютно с нуля. Когда ничего не было. Образно выражаясь, в чистом поле комплекс построили такой большой и его запустили. Это интересный опыт для жизни, для развития. Захотелось поучаствовать".
Мы спустились на 580 метров под землю. И традиционно в шахте уже нас встречают женщины. Но это не момент гостеприимства - это, скорее, вопрос контроля и качества. Такие вопросы, как спуск, подъем, что сюда приезжает и уезжает, доверяют именно им.
Из предпринимателя в шахтеры - такой выбор сделала несколько лет назад Алеся: сама из Петрикова, прошла обучение и подготовку, и теперь она одна из немногих представительниц прекрасного пола, кто работает в белорусских недрах. Она была здесь, когда прокладывали вертикальную проходку или по-простому шахту, по которой спускался наш лифт.
Алеся Крупа, стволовая петриковского ГОК: "Когда я в первый раз прошла - у меня был просто восторг. Маленький провинциальный красивый городок! Хорошо здесь жить, растить детей. И для людей, наверное, это перспективно сегодня сюда приезжать молодым семьям".
1,5 года назад, когда Президент посещал Гомельскую область, дал поручение: вместе с ГОК строить и жилье, ведь сюда приедут люди, и провести благоустройство города: штукатурка, дороги и инфраструктурные объекты на тот момент требовали серьезного обновления.
Александр Навныко, председатель петриковского райисполкома: "Благодаря вот этой задаче, которая была поставлена, благодаря государству, облисполкому Гомельскому - в 19 году полностью сделано благоустройство города Петрикова. Вложено более 48 миллионов. Сделан капитальный ремонт всех улиц центральных в городе, полностью капитальный ремонт всех коммуникаций в городе сделан, сделан капитальный ремонт всех школ - их 3, всех садиков.
- Вот сегодня мы видели, что реконструируется и роддом, который долгое время не функционировал. Есть надежда на возрождение и прирост.
- Да, все верно говорите. Да, капитальный ремонт роддома. И в этом году - 2020-м - в декабре мы его введем в строй.
- Вот сегодня мы видели, что реконструируется и роддом, который долгое время не функционировал. Есть надежда на возрождение и прирост?
- Да, все верно говорите. Поддержали калийщики - большое спасибо им за понимание".
Горожане тоже оценили изменения.
"Стало удобнее ездить на машине, очень ровные, хорошие дороги".
"Когда я приехала в Петриков жить, здесь было немножко скучно, немножко грустно, немножко не такая инфраструктура. Сегодня я очень рада, что у нас в городе есть такой большой стадион. У меня двое детей, они очень любят там бегать, прыгать".
"Много сделано реконструкций детских имеющихся площадок и строительство новых".
"Есть велодорожка, и удобнее стало ездить".
Интересно, что Петриковская земля богата не только солью, добывать которую можно в течение 120 лет, но и белой глиной, и бурым углем - месторождения исследованы, а инвестпроекты сегодня прорабатываются правительством.
Юрий Апанович, директор ГЛХУ "Петриковский лесхоз": "Этот цех нам дал ежемесячно дополнительной выручки около 400 тысяч".
Петриковский лесхоз - крупнейший в республике по сырьевой базе. Модернизация дала толчок - количество производимых пиломатериалов с 500 кубометров увеличилось в 2 с половиной раза. 70% экспортируют в Прибалтику, Румынию, Германию. Виноградный кол закупает Великобритания.
Андрей Лецко, главный охотовед национального парка "Припятский": "На территории сафари парка обитают такие виды диких животных, как лось, олень, дикий кабан, косуля, очень много зайцев, проложена демонстрационная тропа. Для того, чтобы наши жители знали, что из себя представляют дикие животные, как они выглядят. Вон косульки побежали… ".
Сафари-парк в Национальном парке "Припятский" продолжает расстраиваться, планируют создать и пешеходные тропы. В прошлом году экспорт услуг составил 1 миллион долларов.
Во время сафари не рекомендуют выходить из машины. Так как животные непредсказуемы и опасны. Зато в конце пути ожидает вот такой приятный бонус – вольер с ручными оленями, которых можно не только погладить, но и почесать за ушком.
На территории национального парка находится крупнейший в Гомельской области порт и второй по величине в Беларуси. Гостям предлагают прокатиться на катерах и теплоходах по Припяти - одной из самых живописных рек Беларуси - с остановками в городах и экскурсиями.
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Отправимся на запад Гомельской области, в Петриковский район. Он расположен в границах Припятского Полесья и главное его богатство - природа, сохранившаяся почти в...
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