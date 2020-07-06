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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны лауреаты проекта "Символы моей страны" В Музее современной белорусской государственности вручили награды лауреатам творческого проекта "Символы моей страны". Собственное видение атрибутов нашего...

В Музее современной белорусской государственности вручили награды лауреатам творческого проекта "Символы моей страны". Собственное видение атрибутов нашего суверенитета - герба и флага - авторы воплощали, ориентируясь на эталон. Специальными дипломами и призовыми местами профессиональное жюри отметило 20 конкурсантов. Экспериментировали не только с художественными жанрами, но и с материалом. Национальную символику изображали в алмазной мозаике, росписи по стеклу и даже выпечке. Работы победителей пополнят фонды Национального исторического музея.Лучшие работы не только станут экспонентами выставок. В перспективе они могут пополнить ряды белорусской сувенирной продукции.