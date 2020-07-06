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Стали известны лауреаты проекта "Символы моей страны"

06.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Музее современной белорусской государственности вручили награды лауреатам творческого проекта "Символы моей страны". Собственное видение атрибутов нашего суверенитета - герба и флага - авторы воплощали, ориентируясь на эталон. Специальными дипломами и призовыми местами профессиональное жюри отметило 20 конкурсантов. Экспериментировали не только с художественными жанрами, но и с материалом. Национальную символику изображали в алмазной мозаике, росписи по стеклу и даже выпечке. Работы победителей пополнят фонды Национального исторического музея.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: "В канун Дня Независимости и перед выборами Президента РБ такие темы, именно идеологического подтекста, очень важны. И то, что люди взяли вот материал, включили максимально свой творческий ресурс, креатив и воплотили вот важный такой момент, посвященный 25-летию Государственного герба и флага РБ, для нас, конечно, является очень сильным фактором".

Линда Феллер, лауреат конкурса "Символы моей страны": "В процессе было решено сделать зеленую часть в виде листков папоротника, так как это символ белорусский, и орнамент очень много времени занял. Мы не ожидали, что так получится хорошо. Мы в восторге от своей работы".

Лучшие работы не только станут экспонентами выставок. В перспективе они могут пополнить ряды белорусской сувенирной продукции.

 
 
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В Музее современной белорусской государственности вручили награды лауреатам творческого проекта "Символы моей страны". Собственное видение атрибутов нашего...
 
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