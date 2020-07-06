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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая серия из цикла "Судьба гигантов" о жилой архитектуре сегодня на "Беларусь 1" Беларусь расширяет географию экспорта строительных услуг. Накануне в японском городе Урума состоялась официальная церемония открытия белорусского уголка. Речь...

Беларусь расширяет географию экспорта строительных услуг. Накануне в японском городе Урума состоялась официальная церемония. Речь идет о комплексе деревянных домов, сделанных в Беларуси и собранных в Стране восходящего солнца. Проект стал результатом сотрудничества между Шкловским заводом газетной бумаги и японскими бизнесменами. По заявлению партнеров из Окинавы, их заинтересовало хорошее качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева.В какие страны еще поставляются белорусские дома, и как выглядит целый квартал во французском городе Вильрю, возведенный из жилья, построенного в Беларуси. Эти и многие другие темы, касающееся как современных достижений белорусских строителей, так и неизвестных исторических фактов, обсудили эксперты в студии во время открытого показа первой серии из цикла "Судьба гигантов". В сегодняшнем выпуске речь пойдет о жилой архитектуре. Десятилетия целой отрасли за 1,5 часа. Премьера состоится уже сегодня вна телеканале