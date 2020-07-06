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Первая серия из цикла "Судьба гигантов" о жилой архитектуре сегодня на "Беларусь 1"
06.07.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь расширяет географию экспорта строительных услуг. Накануне в японском городе Урума состоялась официальная церемония
В какие страны еще поставляются белорусские дома, и как выглядит целый квартал во французском городе Вильрю, возведенный из жилья, построенного в Беларуси. Эти и многие другие темы, касающееся как современных достижений белорусских строителей, так и неизвестных исторических фактов, обсудили эксперты в студии во время открытого показа первой серии из цикла "Судьба гигантов". В сегодняшнем выпуске речь пойдет о жилой архитектуре. Десятилетия целой отрасли за 1,5 часа. Премьера состоится уже сегодня в 19:20 на телеканале
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Беларусь расширяет географию экспорта строительных услуг. Накануне в японском городе Урума состоялась официальная церемония открытия белорусского уголка. Речь...
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