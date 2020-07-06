﻿ ЦТ по английскому языку будут сдавать более 23 с половиной тысяч абитуриентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦТ по английскому языку будут сдавать более 23 с половиной тысяч абитуриентов

06.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

У белорусских абитуриентов продолжается централизованное тестирование. Сегодня - испытания по иностранному. Экзамен начнется уже через два часа. К слову, самый популярный предмет этого дня - английский язык. На него зарегистрировалось более 23 с половиной тысяч поступающих. Результаты основного этапа тестирования абитуриенты смогут получить с 24 июля. Те, кто будет писать ЦТ в резервные дни,  с  29 июля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусских абитуриентов продолжается централизованное тестирование. Сегодня - испытания по иностранному. Экзамен начнется уже через два часа. К слову, самый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стали известны лауреаты проекта "Символы моей страны"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика