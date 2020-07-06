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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЦТ по английскому языку будут сдавать более 23 с половиной тысяч абитуриентов У белорусских абитуриентов продолжается централизованное тестирование. Сегодня - испытания по иностранному. Экзамен начнется уже через два часа. К слову, самый...

У белорусских абитуриентов продолжается централизованное тестирование. Сегодня - испытания по иностранному. Экзамен начнется уже через два часа. К слову, самый популярный предмет этого дня - английский язык. На него зарегистрировалось более 23 с половиной тысяч поступающих. Результаты основного этапа тестирования абитуриенты смогут получить с 24 июля. Те, кто будет писать ЦТ в резервные дни, с 29 июля.