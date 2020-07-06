Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт образовательных услуг в БГПУ имени Максима Танка увеличился в 3,5 раза Устойчивый конкурс 2,5 человека на место, льготы при поступлении для медалистов и выпускников педагогических классов. Ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жук...

Устойчивый конкурс 2,5 человека на место, льготы при поступлении для медалистов и выпускников педагогических классов. Ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жукрассказал о тенденциях вступительной кампании. Так, с каждым годом в университет идет все больше мотивированных абитуриентов. Это стало возможно благодаря профильному обучению в старших классах. Последние три года четверть зачисленных на первый курс ребят – это выпускники именно педагогических классов. Треть имеют медали отличия. Напомним, им при поступлении на многие специальности сдавать экзамены не нужно. Кроме того, с каждым годом растет количество иностранных студентов, желающих получить белорусский диплом.Речь не только о первой ступени получения высшего образования. Сегодня иностранцы активно идут и в магистратуру, аспирантуру. К слову, 10 аспирантов из Китая даже защитили кандидатские диссертации.