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Экспорт образовательных услуг в БГПУ имени Максима Танка увеличился в 3,5 раза

06.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Устойчивый конкурс 2,5 человека на место, льготы при поступлении для медалистов и выпускников педагогических классов. Ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жук в эксклюзивном интервью журналистам АТН рассказал о тенденциях вступительной кампании. Так, с каждым годом в университет идет все больше мотивированных абитуриентов. Это стало возможно благодаря профильному обучению в старших классах. Последние три года четверть зачисленных на первый курс ребят – это выпускники именно педагогических классов. Треть имеют медали отличия. Напомним, им при поступлении на многие специальности сдавать экзамены не нужно. Кроме того, с каждым годом растет количество иностранных студентов, желающих получить белорусский диплом.

Александр Жук, ректор БГПУ имени Максима Танка: "Действительно, есть наши самые мощные университеты – технические, классические. И, казалось бы, педуниверситет будет иметь проблему здесь с иностранными абитуриентами, это не так. Сейчас во многих странах, и прежде всего, в странах СНГ, тоже возрождается престиж педагогической профессии, в том числе там изучают наш педагогический опыт и поддержки педагогов на уровне государства. У нас в последние годы в 3,5 раза увеличился экспорт образовательных услуг. И если еще 5 лет назад у нас было где-то 400-500 иностранных студентов, то сейчас 1350 из более чем 20 стран".

Речь не только о первой ступени получения высшего образования. Сегодня иностранцы активно идут и в магистратуру, аспирантуру. К слову, 10 аспирантов из Китая даже защитили кандидатские диссертации.

 
 
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Устойчивый конкурс 2,5 человека на место, льготы при поступлении для медалистов и выпускников педагогических классов. Ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жук...
 
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