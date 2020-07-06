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Лаборатория для бесконтактного забора анализов на коронавирус открылась в Гродно

06.07.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно начала работу модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериалов на COVID-19. Оборудована она на базе стандартного морского контейнера и установлена у проходной Гродненской областной инфекционной клинической больницы. Главная особенность новой лаборатории - отсутствие прямых контактов между пациентами и медработниками. Оборудовано две изолированные друг от друга зоны. Врачей от посетителей отделяет специальное стекло, в которое вмонтированы противовирусные перчатки, с помощью которых и проводится забор биоматериалов.

Сергей Тихонович, главврач Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Зона пациента обеспечена вентилированием, системой дезинфекции, полностью обработка после каждого пациента. В помещении для медицинских работников там имеется компьютерное обеспечение с предварительной записью. Мы записываем пациентов не просто так, а именно по предварительной записи, что даже, когда они к нам приходят на забор мазка, по минимуму не пересекались между собой".

Планируется, что модуль будет востребован и в дальнейшем. Его возможности будут использоваться при заборе биоматериалов в случае других респираторных инфекций.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начала работу модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериалов на COVID-19. Оборудована она на базе стандартного морского контейнера и...
 
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