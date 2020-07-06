|
Лаборатория для бесконтактного забора анализов на коронавирус открылась в Гродно
06.07.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно начала работу модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериалов на COVID-19. Оборудована она на базе стандартного морского контейнера и установлена у проходной Гродненской областной инфекционной клинической больницы. Главная особенность новой лаборатории - отсутствие прямых контактов между пациентами и медработниками. Оборудовано две изолированные друг от друга зоны. Врачей от посетителей отделяет специальное стекло, в которое вмонтированы противовирусные перчатки, с помощью которых и проводится забор биоматериалов.
Сергей Тихонович, главврач Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Зона пациента обеспечена вентилированием, системой дезинфекции, полностью обработка после каждого пациента. В помещении для медицинских работников там имеется компьютерное обеспечение с предварительной записью. Мы записываем пациентов не просто так, а именно по предварительной записи, что даже, когда они к нам приходят на забор мазка, по минимуму не пересекались между собой".
Планируется, что модуль будет востребован и в дальнейшем. Его возможности будут использоваться при заборе биоматериалов в случае других респираторных инфекций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно начала работу модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериалов на COVID-19. Оборудована она на базе стандартного морского контейнера и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)