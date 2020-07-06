ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый 500-метровый славгородский мост готов к открытию

06.07.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Он соединит две большие области на берегах реки Сож. До этого момента жителям и гостям Славгородского района приходилось пользоваться пантонным мостом. Он работает и сейчас, но скоро движение на новом мосту откроют официально.

Александр Осмоловский, заместитель председателя Славгородского райисполкома: "Территория района расположена на двух берегах реки Сож. В зимние периоды сообщение было затруднено и приходилось ездить в обход".

Теперь же - красота и удобство. Строительство велось с осени 2016 года и обошлось в 43 миллиона рублей. Эти расходы не напрасны. Потому что новый мост - новые возможности Славгородского района. Во-первых, экономические. Мост поможет развитию лесного хозяйства, деревообработке. На одном из берегов строят фермы, центр сельского предпринимательства и школу для малого бизнеса.

Во-вторых, социальные моменты. Славгородское засожье - это 15% територии района. 8 деревень и 70 жителей. Сейчас будет проще с социальными стандартами для людей.

И третье, развитие туризма. Мост важен не только для местных жителей, но и для туристов из всех Беларуси и приграничья, которые приезжают в известный памятник природы - Голубую криницу. Даже в будни здесь немало туристов из других регионов Беларуси.

Мост и дороги построены, комфорт есть и остается только ждать от людей заботливого отношения к самому уникальному памятнику природы, который должен послужить не только нам, но и нашим потомкам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он соединит две большие области на берегах реки Сож. До этого момента жителям и гостям Славгородского района приходилось пользоваться пантонным мостом. Он...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столице задержали серийного похитителя велосипедов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика