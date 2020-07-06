Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый 500-метровый славгородский мост готов к открытию Он соединит две большие области на берегах реки Сож. До этого момента жителям и гостям Славгородского района приходилось пользоваться пантонным мостом. Он...

Он соединит две большие области на берегах реки Сож. До этого момента жителям и гостям Славгородского района приходилось пользоваться пантонным мостом. Он работает и сейчас, но скоро движение на новом мосту откроют официально.Теперь же - красота и удобство. Строительство велось с осени 2016 года и обошлось в 43 миллиона рублей. Эти расходы не напрасны. Потому что новый мост - новые возможности Славгородского района. Во-первых, экономические. Мост поможет развитию лесного хозяйства, деревообработке. На одном из берегов строят фермы, центр сельского предпринимательства и школу для малого бизнеса.Во-вторых, социальные моменты. Славгородское засожье - это 15% територии района. 8 деревень и 70 жителей. Сейчас будет проще с социальными стандартами для людей.И третье, развитие туризма. Мост важен не только для местных жителей, но и для туристов из всех Беларуси и приграничья, которые приезжают в известный памятник природы - Голубую криницу. Даже в будни здесь немало туристов из других регионов Беларуси.Мост и дороги построены, комфорт есть и остается только ждать от людей заботливого отношения к самому уникальному памятнику природы, который должен послужить не только нам, но и нашим потомкам.