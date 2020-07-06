Источник материала: БT

Беларусь - 25-я в рейтинге стран, благоприятных для материнства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Младенческая смертность в Беларуси за 15 лет уменьшилась в 3 раза За последние 15 лет показатель младенческой смертности в Беларуси уменьшился в 3 раза, материнской - в 9 раз. Такими цифрами поделился директор РНПЦ "Мать и дитя"...

За последние 15 лет показатель младенческой смертности в Беларуси уменьшился в 3 раза, материнской - в 9 раз. Такими цифрами поделился директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев. Он отметил, что современные технологии сегодня позволяют выхаживать новорожденных весом в полкилограмма. Если быть точнее, около 80 процентов малышей с критически маленькой массой тела выживают и, главное, потом живут полноценно.По статистике, каждый час в Беларуси рождается в среднем 10-13 малышей. В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25 место среди 179 стран мира и 1 место среди стран СНГ.