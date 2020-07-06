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Младенческая смертность в Беларуси за 15 лет уменьшилась в 3 раза

06.07.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За последние 15 лет показатель младенческой смертности в Беларуси уменьшился в 3 раза, материнской - в 9 раз. Такими цифрами поделился директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев. Он отметил, что современные технологии сегодня позволяют выхаживать новорожденных весом в полкилограмма. Если быть точнее, около 80 процентов малышей с критически маленькой массой тела выживают и, главное, потом живут полноценно. 

Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Акушерство и гинекология, медицина развивается параллельно с другими специальностями. Взять такую отрасль, как трансплантология. Она развивается. И уже появились пациентки с пересаженными органами! И у нас есть уже опыт работы с такими пациентками, с пересаженными печенью, почками. Они тоже обретают радость материнства. Это одно из наших больших достижений".

Беларусь - 25-я в рейтинге стран, благоприятных для материнства

По статистике, каждый час в Беларуси рождается в среднем 10-13 малышей. В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25 место среди 179 стран мира и 1 место среди стран СНГ.

 
 
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За последние 15 лет показатель младенческой смертности в Беларуси уменьшился в 3 раза, материнской - в 9 раз. Такими цифрами поделился директор РНПЦ "Мать и дитя"...
 
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