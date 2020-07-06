Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске. Милиция обследует их территорию

Источник материала: Tut.by

Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске. В электронном письме он перечислил ряд торговых центров и учреждений образования в городе, сообщает МВД.

Милиция обследует территорию на этих объектах и принимает все меры для обеспечения безопасности горожан, отмечают в МВД.

Личность отправителя сообщения устанавливают.