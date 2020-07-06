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Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске. Милиция обследует их территорию
06.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске. В электронном письме он перечислил ряд торговых центров и учреждений образования в городе,
Милиция обследует территорию на этих объектах и принимает все меры для обеспечения безопасности горожан, отмечают в МВД.
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