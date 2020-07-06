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В Беларусь идет похолодание. Со второй половины недели пойдут дожди
06.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвежий воздух со Скандинавского полуострова будет влиять на погоду всю неделю. Днем ожидается не выше 22. Со второй половины недели пойдут дожди.
Виктория Матвиенко, ведущий инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В начале июля синоптическая ситуация в атмосфере над Европой изменилась. На севере скопилось достаточное количество холода. На предыдущей неделе он оказывал влияние на Норвегию, потом на Европу. В предстоящую неделю он окажет влияние на Беларусь".
Синоптики предупреждают водителей - в утреннее время возможен туман.
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Свежий воздух со Скандинавского полуострова будет влиять на погоду всю неделю. Днем ожидается не выше 22. Со второй половины недели пойдут дожди. Виктория...
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