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Велопробег #раЗАм прошел в Минске

06.07.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"РаЗАм" по знаковым местам Минска проехали более полусотни велосипедистов в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В велопробеге, организованным Минской городской организацией БРСМ, приняли участие как профессиональные гонщики, так и любители-активисты, представители разных возрастов и профессий, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, обладатель золота в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту и многие другие. 

Маршрут велопробега пролегал через значимые достопримечательности столицы: стартовали участники напротив Национальной библиотеки Беларуси, далее - Дворец Республики, Дворец спорта, Музей Великой Отечественной войны и финишная прямая - площадь Государственного флага Республики Беларусь. Участники преодолели более 15 километров, и, несмотря на разную степень спортивной подготовки, ехали все вместе, все-таки не отставая друг от друга.

В честь праздника многие участники были одеты в вышиванки с национальным орнаментом, а сам велопробег в преддверии важнейшего для страны праздника инициировала минская молодежь, таким образом выразив активную спортивную позицию и отпраздновав главный праздник белорусской независимости. 

 
Теги: Минск
 
 
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"РаЗАм" по знаковым местам Минска проехали более полусотни велосипедистов в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В велопробеге, организованным Минской...
 
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