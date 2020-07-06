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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэнерго предлагает некоторым гражданам увеличить сумму возмещения расходов на электроснабжение Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения расходов на электроснабжение для отопления и горячего водоснабжения малообеспеченным и другим...

Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения расходов на электроснабжение для отопления и горячего водоснабжения малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, местные органы власти смогут принимать решения о компенсации части затрат - 40% от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин. Сейчас им могут возмещать 20 % и не более 40 базовых величин. Также проектом указа корректируется список документов, которые нужно будет предоставить гражданам, претендующим на уплату расходов. Белэнерго прогнозирует, что количество домов, которые будут переведены на электроснабжение, составит около 300, начиная с 2021 года.