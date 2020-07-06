Оскандалившегося посла Словакии наградили орденом Скорины

Посол Словакии Йозеф Мигаш 6 июля был приглашен на встречу с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский президент раскритиковал уровень сотрудничесива двух стран и вручил послу орден.

По мнению Александра Лукашенко нынешний уровень отношений Беларуси и Словакии не отражает потенциала двустороннего сотрудничества.

«Мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас. Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Во время встречи послу также был вручен орден Франциска Скорины за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».

Напомним, что 9 мая словацкий дипломат без согласования со своим МИДом принял решение посетить парад в Минске, чем вызвал настоящий международный скандал, а сам был вынужден подать в отставку . Лукашенко тогда за посла заступился . В МИД Словакии полагают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске: от участия в нем отказались все европейские диппредставительства, кроме Венгрии и, собственно, словацкого посла. ВОЗ настоятельно рекомендовала не проводить парад, однако белорусские власти в данном вопросе пошли на принцип и мероприятие провели .

Справка БДГ

Орден Франциска Скорины — государственная награда Беларуси. Учрежден Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 года. Орденом награждаются граждане:

за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа;

за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.

В последние годы орден все чаще получают российские артисты, политики и певцы.