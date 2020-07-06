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Оскандалившегося посла Словакии наградили орденом Скорины
06.07.2020 13:40 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол Словакии Йозеф Мигаш 6 июля был приглашен на встречу с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский президент раскритиковал уровень сотрудничесива двух стран и вручил послу орден.
По мнению Александра Лукашенко нынешний уровень отношений Беларуси и Словакии не отражает потенциала двустороннего сотрудничества.
«Мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас. Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Во время встречи послу также был вручен орден Франциска Скорины за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».
Напомним, что 9 мая словацкий дипломат без согласования со своим МИДом принял решение посетить парад в Минске, чем вызвал настоящий международный скандал, а сам
Справка БДГ
Орден Франциска Скорины — государственная награда Беларуси. Учрежден Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 года. Орденом награждаются граждане:
В последние годы орден все чаще получают российские артисты, политики и певцы.
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Посол Словакии Йозеф Мигаш 6 июля был приглашен на встречу с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский президент раскритиковал уровень сотрудничесива...
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