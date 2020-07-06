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МАРТ рекомендует не покупать товары в соцсетях

06.07.2020 14:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует не покупать товары в социальных сетях. В МАРТ периодически поступают жалобы покупателей, что продавец не отвечает на претензии потребителя по качеству товара, не выходит на связь. А значит, и вернуть покупку становится проблематично. Как пояснили в Министерстве, зачастую люди, которые продают в соцсетях, не зарегистрированы в качестве ИП или юрлица. А значит, и закон "О защите прав потребителя" на такую сделку между физлицами не распространяется! Разрешить спор можно только в судебном порядке. В МАРТ также отметили, что при такой покупке товара покупатель несет существенные риски. Вещи могут оказаться некачественными или вообще не соответствовать описаниям в соцсетях.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует не покупать товары в социальных сетях. В МАРТ периодически поступают жалобы покупателей, что...
 
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