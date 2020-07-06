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Платье на запах. Не стесняет движений и маскирует недостатки любого типа телосложения

06.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

В этом светлом платье на запах наша героиня выглядит как состоятельная провинциалка, которая поехала на отдых по путевке. Ошибка номер 1 - это вечерняя обувь с кричащими пляжными аксессуарами. Ошибка номер 2 - это соломенный дуэт. Шляпу и сумку из соломы нужно носить по отдельности. Добивает ситуацию обилие романтического декора: бант на поясе, бант на шляпе и еще цветок на шее. Так не годится.

Что в тренде?

Платья на запах приобретают все большую популярность. Такой крой не стесняет движений, а главное, маскирует недостатки любого типа телосложения. Плечи кажутся уже, силуэт длиннее, талия тоньше, грудь и бедра пышнее. И вот уже ваша фигура близка к песочным часам, то есть идеалу.  Платье на запах может быть уместно на пляже, в офисе, на красной ковровой дорожке. Все зависит от материала, из которого оно выполнено. И, конечно, от того, чем его дополнить. 
 

Трендовый образ № 1

Романтичное платье на запах и брутальная косуха? Да! Именно так сейчас и делаем. Это самый актуальный стилистический прием. Игру противоположностей поддерживает контраст черного и белого. Жесткий характер косухи поддерживают грубоватые шлепанцы. Нежность платья - шелковая косынка и сумка мягкой формы. В итоге получаем идеальную стилистическую гармонию. Образ на миллион долларов!

Трендовый образ № 2

Да! Кардиганы возвращаются. И делают они это именно летом. Но, комбинируя платье с кардиганом, важно не перейти тонкую грань и не сделать образ старомодным.  Поэтому мы выбираем актуальный свежий цвет мяты, также крупную вязку и объемный фасон, и убираем излишнюю женственность нотками аристократического спорта. В этом нам помогают классические белые кеды в тон платью. 

А вот аксессуар подбираем в тон кардигана. Причем, его фактуру поддерживает плетение микросумочки. За шик в образе отвечает бархатный ободок. Идеальный удобный лук и для вечерних прогулок, и для фотосессий.

Модные выводы

Вечерние туфли в сговоре с пляжными атрибутами погубили платье на запах.

Косуха и кожаные шлепанцы - неожиданная, но достойная компания для легкого платья. 

Вязаный кардиган цвета мяты подружился с молочным платьем-миди, не без помощи маленькой плетеной сумки и бархатного ободка для волос.

 
 
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Антиобраз В этом светлом платье на запах наша героиня выглядит как состоятельная провинциалка, которая поехала на отдых по путевке. Ошибка номер 1 - это вечерняя...
 
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