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А.Ярмоленко: Страна - это семья

06.07.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...".

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко о том, что страной нужно гордиться и приумножать то, что сделано за годы независимости.

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"Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...". Народный артист Беларуси...
 
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