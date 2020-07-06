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А.Ярмоленко: Страна - это семья
06.07.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...".
Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко о том, что страной нужно гордиться и приумножать то, что сделано за годы независимости.
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"Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...". Народный артист Беларуси...
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