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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А.Ярмоленко: Страна - это семья "Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...". Народный артист Беларуси...

"Нужно думать о том, что ты делаешь. А не прикалываться, не просто хайпануть где-то, потому что все собрались, маски одели...".Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко о том, что страной нужно гордиться и приумножать то, что сделано за годы независимости.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите