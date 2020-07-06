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10-я городская клиническая больница работает в привычном режиме

06.07.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пандемия отступает, и столичные клиники возвращаются в привычный режим работы. 10-я городская больница сегодня - снова многопрофильный стационар. Сюда с самого утра поступают пациенты на экстренную и плановую госпитализации в отделения кардиологии, гастроэнтерологии, торакальной хирургии. В кабинет неотложной офтальмологической помощи уже очередь. Вся клиника готова к работе. Накануне в несколько этапов была проведена масштабная санитарная обработка. Подготовлены палаты, операционные блоки и реанимация.

Викентий Степуро, заведующий приемным отделением 10-й городской клинической больницы г. Минска"Не запрещаем использовать средства индивидуальной защиты, естественно: маски, перчатки, очки. Если поступает пациент или приходит в амбулаторию, или скорая помощь привозит его, измеряем температуру. Если она повышенная, мы отправляем его, минуя приемное отделение, в изолятор. В изоляторе ведет прием врач по специальности терапевт, невролог и хирург. Сделаем то же самое обследование".

Диана Протасевич, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы г. Минска: "Поступление пациентов с плановой патологией - это на плановую хирургическую помощь в соответствии с приказом от 1 июля 2020 года № 690. Пациенты должны пройти ПЦР-диагностику за два дня до госпитализации, терапевтические пациенты должны измерять температуру. И только при нормальной температуре с нормальными анализами могут поступать на плановую терапевтическую помощь".


Здесь готовы принять более тысячи пациентов. На завтра уже назначены первые плановые операции. Восстановили работу Центр восточной медицины и отделение лазерной хирурги.

 
Теги: Минск
 
 
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Пандемия отступает, и столичные клиники возвращаются в привычный режим работы. 10-я городская больница сегодня - снова многопрофильный стационар. Сюда с самого утра...
 
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