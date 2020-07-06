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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 10-я городская клиническая больница работает в привычном режиме Пандемия отступает, и столичные клиники возвращаются в привычный режим работы. 10-я городская больница сегодня - снова многопрофильный стационар. Сюда с самого утра...

Пандемия отступает, и столичные клиники возвращаются в привычный режим работы. 10-я городская больница сегодня - снова многопрофильный стационар. Сюда с самого утра поступают пациенты на экстренную и плановую госпитализации в отделения кардиологии, гастроэнтерологии, торакальной хирургии. В кабинет неотложной офтальмологической помощи уже очередь. Вся клиника готова к работе. Накануне в несколько этапов была проведена масштабная санитарная обработка. Подготовлены палаты, операционные блоки и реанимация.Здесь готовы принять более тысячи пациентов. На завтра уже назначены первые плановые операции. Восстановили работу Центр восточной медицины и отделение лазерной хирурги.