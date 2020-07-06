ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Видеоконференция по ЦУР прошла в Совете Республики

06.07.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место.
Эта тема сегодня обсуждалась на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам. Конференция прошла в онлайн-режиме. В Беларуси ценят возможность сотрудничества с этой структурой. Говорили о важности достижения Целей устойчивого развития на региональном уровне, чтобы им соответствовали и законы. Здесь Германия готова делиться опытом правовой оценки. А также обсудили перспективы проведения в Беларуси Недели устойчивого развития, которая может стать частью аналогичных европейских мероприятий. 

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР: "Неделя устойчивого развития предусматривает собой проведение ряда мероприятий. Но в связи со сложившейся пока эпидемиологической ситуацией  мы будем проводить в различных форматах: где-то это будут встречи, где-то в режиме онлайн".

Напомним, что работа с Дортмундским международным центром ведется уже 18 лет. В июне прошлого года стартовал  девятый этап программы поддержки Беларуси. Это переход к зеленой экономике и цифровизации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место. Эта тема сегодня обсуждалась на...
 
Новости дня
Новости общества
 
А.Ярмоленко: Страна - это семья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика