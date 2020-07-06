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Видеоконференция по ЦУР прошла в Совете Республики
06.07.2020 19:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место.
Эта тема сегодня обсуждалась на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам. Конференция прошла в онлайн-режиме. В Беларуси ценят возможность сотрудничества с этой структурой. Говорили о важности достижения Целей устойчивого развития на региональном уровне, чтобы им соответствовали и законы. Здесь Германия готова делиться опытом правовой оценки. А также обсудили перспективы проведения в Беларуси Недели устойчивого развития, которая может стать частью аналогичных европейских мероприятий.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР: "Неделя устойчивого развития предусматривает собой проведение ряда мероприятий. Но в связи со сложившейся пока эпидемиологической ситуацией мы будем проводить в различных форматах: где-то это будут встречи, где-то в режиме онлайн".
Напомним, что работа с Дортмундским международным центром ведется уже 18 лет. В июне прошлого года стартовал девятый этап программы поддержки Беларуси. Это переход к зеленой экономике и цифровизации.
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Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место. Эта тема сегодня обсуждалась на...
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