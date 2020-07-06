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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеоконференция по ЦУР прошла в Совете Республики Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место. Эта тема сегодня обсуждалась на...

Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития и поднялась с 23 на 18 место.Эта тема сегодня обсуждалась на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам. Конференция прошла в онлайн-режиме. В Беларуси ценят возможность сотрудничества с этой структурой. Говорили о важности достижения Целей устойчивого развития на региональном уровне, чтобы им соответствовали и законы. Здесь Германия готова делиться опытом правовой оценки. А также обсудили перспективы проведения в Беларуси Недели устойчивого развития, которая может стать частью аналогичных европейских мероприятий.Напомним, что работа с Дортмундским международным центром ведется уже 18 лет. В июне прошлого года стартовал девятый этап программы поддержки Беларуси. Это переход к зеленой экономике и цифровизации.