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В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

07.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00.

 
 
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Сегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Звонки будут приниматься с...
 
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