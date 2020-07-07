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В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии
07.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00.
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Сегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Звонки будут приниматься с...
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