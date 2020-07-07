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Минтруда отмечает снижение производственного травматизма

07.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении производственного травматизма, отмечают в Минтруда. За последние два года у 3 тысяч предприятий вовсе не было таких ЧП. Связывают это и с повышением ответственности руководителей, которые внедряют внутренние системы контроля за процессами на конвейерах и поощряют за соблюдение техники безопасности. 

Игорь Старовойтов, замминистра труда и соцзащиты Беларуси: "Любая травма на производстве  вызвана какими-то определенными причинами. Эти причины можно заранее предотвратить, можно добиваться исключения травматизма. У нас многие организации проводят достаточно серьезную работу по вопросам охраны труда, и уже есть много организаций в Республике Беларусь, так скажем, средних и крупных организаций, где работают более ста человек, которые за последние два года не имели случаев травматизма".

Минтруда выступает за системный подход по организации техники безопасности на производстве и работу сообща  руководства,  местных властей и отраслевых объединений. Соответствующие поправки в закон "Об охране труда" вступили в силу 28 июня.

 
 
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Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении...
 
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