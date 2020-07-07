Источник материала: БT

Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении производственного травматизма, отмечают в Минтруда. За последние два года у 3 тысяч предприятий вовсе не было таких ЧП. Связывают это и с повышением ответственности руководителей, которые внедряют внутренние системы контроля за процессами на конвейерах и поощряют за соблюдение техники безопасности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтруда отмечает снижение производственного травматизма Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении...

Минтруда выступает за системный подход по организации техники безопасности на производстве и работу сообща руководства, местных властей и отраслевых объединений. Соответствующие поправки в закон "Об охране труда" вступили в силу 28 июня.