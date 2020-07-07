С 7 июля открывается участок пути на улице Московской. Как пойдет транспорт

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На улице Московской открыли движение на участке от переулка Добромысленского до улицы Цеткин. Как пойдет транспорт, сообщает «Столичный транспорт и связь».

С 7 июля транспорт пойдет так:

автобус № 65 от остановки «Городской Вал» пойдет маршруту: Городской Вал, просп. Независимости, ул. Володарского, Городской Вал, Немига, Мясникова, Московской, Могилевской, Жуковского, Воронянского и дальше по маршруту;

от остановки «Городской Вал» пойдет маршруту: Городской Вал, просп. Независимости, ул. Володарского, Городской Вал, Немига, Мясникова, Московской, Могилевской, Жуковского, Воронянского и дальше по маршруту; автобусы № 73, № 163 со стороны просп. Победителей в направлении ул. Чкалова пойдет по ул. Немига, Мясникова, Московской, Чкалова и дальше по маршрутам.

Также с 3 июля открыт участок дороги от пер. Добромысленского до ул. К. Цеткин.

движение автобусов маршрута № 24 в направлении разворотного кольца Воронянского организовали по ул. Немига, Мясникова, Московской, Могилевской, Жуковского, Воронянского;

движение маршруток № 1146-ТК, 1346-ТК — от остановки «Оперный театр» по ул. Немига, Мясникова, Московская, Могилевская, Жуковского, Воронянского и дальше по маршрутам;

движение маршруток № 1073-ТК, 1107-ТК со стороны просп. Победителей в направлении ул. Чкалова восстановили по ул. Немига, Мясникова, Московской, Чкалова и далее по маршрутам;

движение автобусов № 50С от вокзала в сторону ул. Московская восстановили прямо по ул. Бобруйская.