20 лет назад был похищен Дмитрий Завадский

7 июля 2000 года телеоператор Дмитрий Завадский приехал в минский аэропорт, чтобы встретить своего друга и коллегу Павла Шеремета и бесследно исчез. Милиция нашла лишь припаркованную машину Заводского.

По прошествии двадцати лет так и не появился точный ответ на вопрос: куда пропал Завадский и почему. Есть как минимум две версии случившегося, одна из которых официальная (по ней имеются не только обвиняемые, но и осужденные) и неофициальная, которая с официальной, впрочем, переплетается.

Дмитрий Завадский и Павел Шеремет в конце 90-ых делали ряд совместных материалов, один из которых касался Чечни: журналисты пробыли там больше полугода, собирая материалы для документального фильма ОРТ «Чеченский дневник». После приезда в Беларусь из Чечни Завадский дал интервью Белорусской деловой газете, в котором рассказал о том, что обладает информацией о воевавшем на стороне сепаратистов белорусском спецназовце из «Алмаза». Имя названо не было, но, по версии официального следствия, именно это интервью стало роковым для Завадского.

На него обратили внимание бывшие офицеры спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик. Была информация, что за Завадским следили, ему поступали угрозы, а в день исчезновения за ним велось наблюдение. После исчезновения Завадского, на почты ряда СМИ пришло анонимное письмо от сотрудника КГБ, который подтвердил: Завадского похитили бывшие спецназовцы.

«Факты, которые вскрывались по ходу следствия, вызвали не только давление на органы следствия со стороны Совета безопасности, но и вызвали противостояние между КГБ и Службой безопасности президента. На след группы похитителей КГБ вышел после ареста Игнатовича, бывшего офицера спецподразделения "Алмаз". Игнатович был арестован по другому делу, но сам он несколько раз был в Чечне, где воевал на стороне сепаратистов. Во время следствия Игнатович назвал ряд фамилий белорусских военнослужащих, сотрудничавших с чеченскими сепаратистами в качестве инструкторов», - говорилось в письме, полный текст которого сохранен в архивах БДГ. То самое роковое интервью Завадского в электронном виде отыскать, увы, не удалось.

Игнатовича и Малика признали виновными в похищении Завадского (сами они вину отрицали), за что они получили по 10 лет. Однако оба проходили по другим делам об убийствах, поэтому в совокупности оба были приговорены к пожизненному заключению.

Еще одна версия также связана с белорусскими спецслужбами, а именно, с так называемыми «эскадронами смерти», которые обвиняют в похищении и убийстве бывшего главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Неоднократно проходила информация о том, что Игнатович был тесно связан с командиром СОБР Дмитрием Павличенко, которого обвиняют в исчезновениях политических оппонентов Лукашенко в 2000-ых.

В 2003 году Дмитрий Завадский был признан погибшим. До сих пор неизвестно, где убийцы спрятали его тело. Павел Шеремет тогда утверждал , что через девять месяцев после исчезновения Дмитрия стало известно, как погиб Дмитрий, как его пытали, сломали ему позвоночник, а потом добили. Впервые рассказал об этом он на процессе по делу Игнатовича, прежде молчал, жалея семью Дмитрия. П.Шеремет полагал, что в убийстве Завадского виновны участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков и выполнявшей иные преступные приказы белорусского руководства. Этих людей он советовал искать в окружении бывшего командира СОБРа полковника Павличенко, поскольку они выполняли некие спецзадания в Чечне, о чем мог узнать Завадский во время командировки.