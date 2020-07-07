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Трагедия на Днепре. Утонули мать и дочь

07.07.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Известно, что накануне две семьи отдыхали на берегу Днепра. Во время купания девочка стала тонуть, на помощь ей пришли 33-летняя мать и 9-летняя подружка, однако сами оказались в беде. Очевидцами этого ЧП стали рыбаки, которые смогли спасти лишь одну из школьниц. Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются медики.

Янина Строгина, врач - анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной детской больницы: "Минуя приемное отделение, в нашу реанимацию был доставлен ребенок в состоянии после утопления и клинической смерти. Реанимация проводилась на берегу бригадой СМП после извлечения ребенка из воды. Состояние ребенка крайне тяжелое и прогнозы пока делать рано".

Тела погибших извлекали специалисты МЧС и ОСВОДа. Для выяснения всех обстоятельств следователями назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Известно, что накануне две семьи...
 
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