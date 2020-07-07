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Музей человека в Минске снова открыл двери
08.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдним из самых молодых музеев столицы является Музей человека. После двух месяцев перерыва он снова открыл свои двери. Мы решили заглянуть на огонек и узнать, с чего все начиналось.
Илья Курашов, управляющий музея: "Посмотрели лучшие музеи в Европе, Америке, в Азии. Созванивались с директорами музеев. Набирались опыта экспертизы. И от зарождения идеи до реализации проекта за два месяца открыли такой музей".
Музей занимает 600 квадратных метров и включает в себя более 70 экспонатов. Пространство разделено по разным направлениям биологии и естествознания. Музей интерактивный, посетитель не просто смотрит, а непосредственно взаимодействует с экспонатами.
Илья Курашов, управляющий музея: "Большую часть мы собирали своими руками. Изучали учебники по биологии, атласы по анатомии, консультировались со студентами из медицинского университета. Но и часть есть тех, которые мы заказывали за границей. С командой выезжали за границу, делали выборку самых интересных экспонатов и заказывали, чтобы они приехали к открытию".
Сотрудники музея способны легко и увлекательно объяснить посетителям любого возраста, как устроено тело человека и не только.
Насколько вы громкий в классификации животного мира, можете узнать благодаря этому экспонату. Я громкий, как бегемот.
Для любителей археологии есть приятный бонус.
Илья Курашов, управляющий музея: "Нам хочется, чтобы данное направление в Беларуси развивалось. В большом городе есть подобные музеи. Нам бы хотелось большего. В перспективе, как я вижу, это 3-4 тысячи квадратов, объединенных несколько музеев. Физический, космический, анатомический".
Кроме стандартного посещения музея с гидом, посетителям предлагается изучать организм человека в виртуальной реальности, а также пройти научный мастер-класс с увлекательными экспериментами.
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Одним из самых молодых музеев столицы является Музей человека. После двух месяцев перерыва он снова открыл свои двери. Мы решили заглянуть на огонек и узнать, с...
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