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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музей человека в Минске снова открыл двери Одним из самых молодых музеев столицы является Музей человека. После двух месяцев перерыва он снова открыл свои двери. Мы решили заглянуть на огонек и узнать, с...

Одним из самых молодых музеев столицы является Музей человека. После двух месяцев перерыва он снова открыл свои двери. Мы решили заглянуть на огонек и узнать, с чего все начиналось.Музей занимает 600 квадратных метров и включает в себя более 70 экспонатов. Пространство разделено по разным направлениям биологии и естествознания. Музей интерактивный, посетитель не просто смотрит, а непосредственно взаимодействует с экспонатами.Сотрудники музея способны легко и увлекательно объяснить посетителям любого возраста, как устроено тело человека и не только.Насколько вы громкий в классификации животного мира, можете узнать благодаря этому экспонату. Я громкий, как бегемот.Для любителей археологии есть приятный бонус.Кроме стандартного посещения музея с гидом, посетителям предлагается изучать организм человека в виртуальной реальности, а также пройти научный мастер-класс с увлекательными экспериментами.