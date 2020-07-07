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Разгул стихии в Брестской области

07.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гроза с сильным ветром прошлась по Брестскому, Малоритскому и Кобринскому районам. Перебои в электроснабжении возникли в 34 населенных пунктах, были обесточены 14 молочно-товарных ферм, 2 детских оздоровительных лагеря в Малоритском и Кобринском районах, птицефабрика в агрогородке Медно. Повреждены крыши 10 жилых домов. От деревни Гусак до фермы в Великорите ветер выкосил целый участок леса. 

Более ста поваленных деревьев завалили трассы и проезжие части улиц, а также пострадало несколько автомобилей. Обесточенными остаются 15 населенных пунктов. Восстановительные работы в области продолжаются,  работает 26 бригад. Пострадавших людей нет.

 
 
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Гроза с сильным ветром прошлась по Брестскому, Малоритскому и Кобринскому районам. Перебои в электроснабжении возникли в 34 населенных пунктах, были обесточены 14...
 
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