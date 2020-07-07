Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разгул стихии в Брестской области Гроза с сильным ветром прошлась по Брестскому, Малоритскому и Кобринскому районам. Перебои в электроснабжении возникли в 34 населенных пунктах, были обесточены 14...

Гроза с сильным ветром прошлась по Брестскому, Малоритскому и Кобринскому районам. Перебои в электроснабжении возникли в 34 населенных пунктах, были обесточены 14 молочно-товарных ферм, 2 детских оздоровительных лагеря в Малоритском и Кобринском районах, птицефабрика в агрогородке Медно. Повреждены крыши 10 жилых домов. От деревни Гусак до фермы в Великорите ветер выкосил целый участок леса.Более ста поваленных деревьев завалили трассы и проезжие части улиц, а также пострадало несколько автомобилей. Обесточенными остаются 15 населенных пунктов. Восстановительные работы в области продолжаются, работает 26 бригад. Пострадавших людей нет.