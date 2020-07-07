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В Центральном ботаническом саду впервые появился выводок птенцов лебедей

08.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знаете ли вы, что в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы?  На водяной глади озера, помимо трех взрослых лебедей, теперь можно увидеть четырех птенцов-пушистиков. К слову, это событие сотрудники сада ожидали несколько лет и рассказывают  удивительную лебединую историю.

Наталья Глушакова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "У нас раньше были даже черные лебеди в 70-х годах. Потом у нас была реконструкция озерного комплекса и у нас было два самца. На что посетители очень жаловались: когда же у вас будут детки? Они не понимали, что у нас два самца".

Два года назад, чтобы оправдать чаяния посетителей, пришлось Ботаническому саду обратиться в Министерство природы, чтобы получить разрешение на изъятие лебедя-самки из среды обитания. Получить такое разрешение - задача не из легких, и его Ботанический сад получил не сразу.

Требовались веские аргументы. Но и это еще не все.

Наталья Глушакова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "Определить пол тоже очень сложно, поэтому мы пригласили орнитолога из института, Богдановича Ивана, который помогал нам выловить и определить пол. И это была девочка".

На всех трех птиц были оформлены свидетельства. Получив официальные документы, лебеди получили и имена. Девочку назвали Анфиса. Вопрос о потомстве решала она. Но Анфиса слишком серьезно подошла к этому вопросу, мужа себе выбирала целых два года. 

Наталья Глушакова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "Так и получилось - это было два года назад, а еще в прошлом году она еще не могла выбрать". 

Стоит заметить, сотрудники Ботанического сада со своей стороны старались создать для лебедей все условия, в том числе и недоступный посетителям островок, где  будущие  родители смогли бы устроить гнездовье. Время шло, и вот год назад Анфиса  все же определилась.  Ей больше приглянулся Проша. Лебеди образовали пару. И вот наконец свершилось!

Анфиса оказалась идеальной мамой. Ни на секунду не расстается со своими малышами. Учит их плавать, добывать корм и чистить перышки. Проша в процесс воспитания особо не вмешивается. Он для себя выбрал обязанности защитника семьи. Ну, а птенцы растут на глазах,  беззаботно плавают с мамой и папой в пруду, отдыхают на полянках и нисколько не боятся людей, их фотографирующих.

Что ж, говорят, лебеди, дивной красоты птицы, однолюбы. Так что остается надеяться, что лебединая песня этой парочки будет длиться долго-долго, радуя  и сотрудников, и посетителей сада все новыми и многочисленными птенцами-пушистиками.   Любоваться ими можно бесконечно, не так ли?

 
 
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Знаете ли вы, что в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы?  На водяной глади озера, помимо трех взрослых лебедей,...
 
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