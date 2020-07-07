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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Центральном ботаническом саду впервые появился выводок птенцов лебедей Знаете ли вы, что в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы? На водяной глади озера, помимо трех взрослых лебедей,...

Знаете ли вы, что в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы? На водяной глади озера, помимо трех взрослых лебедей, теперь можно увидеть четырех птенцов-пушистиков. К слову, это событие сотрудники сада ожидали несколько лет и рассказывают удивительную лебединую историю.Два года назад, чтобы оправдать чаяния посетителей, пришлось Ботаническому саду обратиться в Министерство природы, чтобы получить разрешение на изъятие лебедя-самки из среды обитания. Получить такое разрешение - задача не из легких, и его Ботанический сад получил не сразу.Требовались веские аргументы. Но и это еще не все.На всех трех птиц были оформлены свидетельства. Получив официальные документы, лебеди получили и имена. Девочку назвали Анфиса. Вопрос о потомстве решала она. Но Анфиса слишком серьезно подошла к этому вопросу, мужа себе выбирала целых два года.Стоит заметить, сотрудники Ботанического сада со своей стороны старались создать для лебедей все условия, в том числе и недоступный посетителям островок, где будущие родители смогли бы устроить гнездовье. Время шло, и вот год назад Анфиса все же определилась. Ей больше приглянулся Проша. Лебеди образовали пару. И вот наконец свершилось!Анфиса оказалась идеальной мамой. Ни на секунду не расстается со своими малышами. Учит их плавать, добывать корм и чистить перышки. Проша в процесс воспитания особо не вмешивается. Он для себя выбрал обязанности защитника семьи. Ну, а птенцы растут на глазах, беззаботно плавают с мамой и папой в пруду, отдыхают на полянках и нисколько не боятся людей, их фотографирующих.Что ж, говорят, лебеди, дивной красоты птицы, однолюбы. Так что остается надеяться, что лебединая песня этой парочки будет длиться долго-долго, радуя и сотрудников, и посетителей сада все новыми и многочисленными птенцами-пушистиками. Любоваться ими можно бесконечно, не так ли?