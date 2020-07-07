Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Холодный циклон задержится до конца недели Холодный циклон будет господствовать на территории Минской области до конца недели. Завтра и в четверг ожидаются дожди, местами с грозами. Днем температура...

Холодный циклон будет господствовать на территории Минской области до конца недели. Завтра и в четверг ожидаются дожди, местами с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 тепла. Ночью - от 12 до 14. Утром в некоторых районах области прогнозируется туман. В выходные потеплеет до 23 градусов. Но в прогнозах ливни и грозы.