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Холодный циклон задержится до конца недели
07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХолодный циклон будет господствовать на территории Минской области до конца недели. Завтра и в четверг ожидаются дожди, местами с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 тепла. Ночью - от 12 до 14. Утром в некоторых районах области прогнозируется туман. В выходные потеплеет до 23 градусов. Но в прогнозах ливни и грозы.
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Холодный циклон будет господствовать на территории Минской области до конца недели. Завтра и в четверг ожидаются дожди, местами с грозами. Днем температура...
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