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В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган

07.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последствия разгула стихии устраняют на юге Беларуси. В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Пострадали более тридцати населенных пунктов. Оказание помощи затрудняют завалы на дорогах - их расчищают спасатели. В деревне Масевичи обрушился купол церкви со звонницей. А в одном из жилых домов ураган выбил окно, снес крышу и кирпичную стену. В этот момент внутри находились дети. К счастью, никто не пострадал.

Ирина Борисюк, жительница д. Масевичи: "У нас у соседа двухэтажый сарай. И с него блоки прямо летели. Это вообще страшно было! Крутило, как восьмеркой, света не видно было!"

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси: "Было обесточено 34 населенных пункта в Брестском, Кобринском, Малоритском районах. В частности, на непродолжительное время без света оставались 2 детских лагеря. Там подключили оперативно. И птицефабрика в Медно работала на дополнительных своих генераторах и генераторе МЧС".

Во многих деревнях до сих пор нет света. На месте работают 26 аварийных бригад. Помощь в восстановлении домов оказывают и местные власти.

 
 
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Последствия разгула стихии устраняют на юге Беларуси. В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши...
 
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