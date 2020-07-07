Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган Последствия разгула стихии устраняют на юге Беларуси. В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши...

Последствия разгула стихии устраняют на юге Беларуси. В Брестском, Малоритском и Кобринском районах ночью прошел мощный ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Пострадали более тридцати населенных пунктов. Оказание помощи затрудняют завалы на дорогах - их расчищают спасатели. В деревне Масевичи обрушился купол церкви со звонницей. А в одном из жилых домов ураган выбил окно, снес крышу и кирпичную стену. В этот момент внутри находились дети. К счастью, никто не пострадал.Во многих деревнях до сих пор нет света. На месте работают 26 аварийных бригад. Помощь в восстановлении домов оказывают и местные власти.