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Поиск людей в лесах Минской области

07.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичное оборудование, чтобы помочь грибникам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу домой.

Сотрудники МЧС напоминают любителям тихой охоты: прежде чем пойти в лес, следует выполнить простые правила безопасности. Обязательно предупредить о месте своего нахождения и всегда иметь при себе заряженный мобильный телефон.

 
 
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Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на...
 
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