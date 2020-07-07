Источник материала: БT

Поиск людей в лесах Минской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Увидела огромное поле - и тут стало страшно: куда идти?" Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни...

Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичное оборудование, чтобы помочь грибникам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу домой. На поиски вместе со спасателями отправилсяЕвгения Бабицкая - заядлый грибник. В лесах родного Борисовского района всегда ориентировалась очень хорошо. Однако во время последней тихой охоты все пошло не по плану. Женщина не смогла найти дорогу домой.В тот день Евгения Станиславовна в лесу провела почти 12 часов. О том, что женщина заблудилась, в МЧС сообщили родственники. К поискам подключились сразу несколько спасательных отрядов.Пенсионерку в чаще нашли бойцы поискового отряда МЧС Молодечненского района. Это подразделение - единственное в области. Спасатели проходят особый курс - их готовят к работе в условиях дикой природы, а также учат пользоваться специальными приборами.Спасатели делят участок поиска на сектора - в каждый отправляют группы по три человека. Бойцы постоянно остаются на связи со штабом и старательно обследуют каждый квадрат леса.Чтобы найти человека в лесу, понадобится примерно двое суток. Но если первые спасательные операции не дали результата - поиски могут продолжаться до нескольких недель.Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста. Сотрудники МЧС напоминают любителям тихой охоты: прежде чем пойти в лес - следует помнить простые правила безопасности. Обязательно заранее предупредить про место своего нахождения и всегда иметь при себе заряженный мобильный телефон.