Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Online-фестиваль "Павлинка" на Купалье Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице...

Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Там можно виртуально посетить родные места Янки Купалы, увидеть афиши спектаклей "Павлинка" разных лет, научиться танцевать лявониху с паном Быковским или плести купальские венки."Купальской" будет вся неделя - онлайн-фестиваль продлится до 12 июля.