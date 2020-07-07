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Online-фестиваль "Павлинка" на Купалье

07.07.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Там можно виртуально посетить родные места Янки Купалы, увидеть афиши спектаклей "Павлинка" разных лет, научиться танцевать лявониху с паном Быковским или плести купальские венки.

"Купальской" будет вся неделя - онлайн-фестиваль продлится до 12 июля.

 
 
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Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице...
 
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