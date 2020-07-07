|
Online-фестиваль "Павлинка" на Купалье
07.07.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Там можно виртуально посетить родные места Янки Купалы, увидеть афиши спектаклей "Павлинка" разных лет, научиться танцевать лявониху с паном Быковским или плести купальские венки.
"Купальской" будет вся неделя - онлайн-фестиваль продлится до 12 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)