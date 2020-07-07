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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Русый: Диалог с людьми позволяет проконтролировать, как решились вопросы граждан Работа с обращениями граждан помогает узнать, как на практике действуют нормы законов, где нужно внести изменения, а где четко исполнять правовые нормы уже самим...

Работа с обращениями граждан помогает узнать, как на практике действуют нормы законов, где нужно внести изменения, а где четко исполнять правовые нормы уже самим местным властям. Это сегодня в Совете Республики в ходе прямой телефонной линии отметил председатель парламентской комиссии. Михаил Русый подчеркнул, что диалог с людьми позволяет проконтролировать, как решились вопросы граждан, и такой подход дисциплинирует исполнителей.Сегодня поступило около двух десятков звонков. С начала года парламентская комиссия по региональной политике и местному самоуправлению рассмотрела более 500 обращений.