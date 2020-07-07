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Михаил Русый: Диалог с людьми позволяет проконтролировать, как решились вопросы граждан

07.07.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа с обращениями граждан помогает узнать, как на практике действуют нормы законов, где нужно внести изменения, а где четко исполнять правовые нормы уже самим местным властям. Это сегодня в Совете Республики в ходе прямой телефонной линии отметил председатель парламентской комиссии. Михаил Русый подчеркнул, что диалог с людьми позволяет проконтролировать, как решились вопросы граждан, и такой подход дисциплинирует исполнителей.

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У нас выстроена система контроля, особенно с выездом на места. Посмотреть, что как. Ну, я скажу, что подтягиваются все службы. Это один вопрос. А второй - это своего рода и учеба. Для нас учеба - практика применения закона. Правильно или неправильно применяется. Потому что можно принять закон, а на месте его несколько по-другому трактуют".

Сегодня поступило около двух десятков звонков. С начала года парламентская комиссия по региональной политике и местному самоуправлению рассмотрела более 500 обращений.

 
 
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Работа с обращениями граждан помогает узнать, как на практике действуют нормы законов, где нужно внести изменения, а где четко исполнять правовые нормы уже самим...
 
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