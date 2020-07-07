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Весной мужчина украл сейф с долларами, а потом утопил ящик в Березине - вот что решил суд

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте в Минске украли сейф. Теперь вора судили, но наказание отсрочили на три года. Подробности сообщает пресс-служба городского суда.


Фото: Следственный комитет

43-летний житель Витебской области украл сейф с деньгами из офиса своего директора в Минске. За городом мужчина выбросил ящик в реку Березину.

Квартира, в которую проник мужчина, находится на проспекте Машерова. Суд пришел к выводу, что он попал туда и тайно похитил сейф стоимостью 200 рублей, а также 7000 долларов США, договор на аренду квартиры, принадлежащие потерпевшему, — всего украл имущество на общую сумму 17 989 рублей 80 копеек, это крупный размер.

Мужчину признали виновным, наказание такое: лишение свободы на три года со штрафом в размере 250 базовых величин.

Лишение свободы отсрочили на 3 года. Обвиняемого обязали это время не менять место жительства без согласия контролирующего органа, не выезжать по личным делам больше чем на месяц за пределы района места жительства, периодически регистрироваться у проверяющих, находиться после наступления определенного времени по месту жительства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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В марте в Минске украли сейф. Теперь вора судили, подробности сообщает пресс-служба городского суда.
 
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