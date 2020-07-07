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Центр гибридной хирургии в Минске запустят в 2024 году

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центр гибридной хирургии в Минске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ранее директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек рассказывал, что в кардиохирургии появилось новое направление — гибридная хирургия. Именно она открывает возможность лечить пациентов со сложными кардиохирургическими, хирургическими, сосудистыми заболеваниями.

Гибридные операции разработали несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.

На базе РНПЦ «Кардиология» идет строительство нового корпуса гибридной хирургии. Корпус рассчитан на проведение диагностических процедур, операций с использованием всех инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в планах у специалистов центра — создание современных лабораторий (функциональных групп) гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Речь также идет о поставках специальной материально-технической базы, обучении кадров. Также будут разработаны и апробированы отечественные современные устройства (стент-графты, клапан-содержащие стенты и др.) на основе технологии гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Планируется усовершенствовать и внедрить высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистой патологии в стране. Функционирование центра позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией.

 
Теги: Минск
 
 
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Центр гибридной хирургии в Минске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщает пресс-служба Минздрава.
 
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