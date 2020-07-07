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Выборы Президента считают важным событием в жизни страны более 90 % участников социсследования БКМО

07.07.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Согласно результатам исследования, о проведении выборов Президента Беларуси знает 98,9 %  белорусов; большинство (64 %) рассматривают выборы как возможность личного влияния на будущее развитие страны;  четверть ответивших (24,3 %) относятся к ним как к закрепленной в Конституции форме демократии; каждый десятый (11,5 %) считает выборы лишь формальной процедурой, не влияющей на реальный политический климат в стране.

Социологическое исследование проходило 19-29 июня в онлайн-формате. В опросе приняли участие более 2,1 тысячи респондентов. При этом статистическая погрешность не превышает 2,5 %.

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Согласно результатам исследования, о проведении выборов Президента Беларуси знает 98,9 %  белорусов; большинство (64 %) рассматривают выборы как возможность личного...
 
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